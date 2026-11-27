Découvrez notre sélection des 15 meilleurs casques et écouteurs en promotion ce Black Friday. De Sony à Apple, trouvez les réductions maximales jusqu'à -61%.

En ce vendredi 27 novembre, jour J du Black Friday, les plateformes de vente en ligne majeures comme Amazon, Boulanger et Cdiscount alignent leurs prix sur les casques et écouteurs sans fil. Cette opération commerciale cible une large gamme de marques prestigieuses, allant d' Apple à Sony, en passant par Bose et Sonos, offrant ainsi aux consommateurs une opportunité unique d'acquérir du matériel audio haut de gamme à des tarifs réduits.

Sélection des 10 modèles testés par nos rédacteurs

Notre rédaction a retenu dix modèles phares ayant déjà fait l'objet de tests approfondis, classés par ordre d'importance. Cette sélection s'ouvre sur le casque Sonos Ace, qui offre une isolation phonique excellente, un kit mains libres performant et une immersion réussie en Dolby Atmos, bien que le test note des aigus pas assez linéaires et un poids de 312 grammes. Sonos annonce 30 heures d'autonomie avec la réduction de bruit active.

Also read Promo Black Friday : Tefal Ingenio Emotion à 119,99 euros sur Amazon

Le modèle Sony a reçu une note de 9/10 et notre Prix d'excellence. La marque y corrige presque tous les défauts du modèle précédent : la réduction de bruit progresse, le mode transparence et le kit mains libres aussi, la connexion passe au LE Audio et le casque redevient pliable. Toutefois, il n'a pas de mode USB Audio, et le kit mains libres montre ses limites dans les conditions les plus bruyantes. L'autonomie est de 30 heures avec la réduction de bruit.

Le casque KEF a lui aussi attribué 9/10 pour son impressionnant rapport qualité-prix. Sa conception premium, son ergonomie intuitive, son autonomie et sa triple connectivité, Bluetooth, USB-C et jack 3,5 mm, le placent à hauteur des meilleurs sur plusieurs points, avec un son signé KEF. Son kit mains libres est inutilisable en milieu bruyant, et il pèse 329 g, plus que la moyenne.

Advertisement

Le modèle Sennheiser CMF Headphone Pro a reçu 9/10 pour son confort, son isolation et ses excellents micros. Il se distingue surtout par une autonomie bien au-dessus de la concurrence : Sennheiser annonce jusqu'à 60 heures d'écoute. Notre test du CMF Headphone Pro lui a attribué 8/10 et le juge hautement recommandable. Son son se montre étonnamment équilibré, son isolation efficace et son autonomie titanesque : jusqu'à 100 heures, 50 heures avec la réduction de bruit, selon CMF. Le mode transparence et le kit mains libres sont médiocres. L'offre est expédiée et vendue par Amazon UK.

Les écouteurs Apple ont reçu 9/10. Leur isolation, leur mode transparence et leur micro frôlent la perfection, leur tenue dans l'oreille est excellente, et leur capteur de fréquence cardiaque s'est montré très précis. Apple annonce jusqu'à 8 heures d'écoute avec la réduction de bruit. Ils n'ont ni vrai multipoint, ni LE Audio, et leur autonomie totale baisse par rapport à la génération précédente.

Le modèle Apple a reçu 8/10. Apple y conserve la couronne des meilleurs écouteurs ouverts : très bonne qualité sonore pour ce format, réduction de bruit active efficace, bonne qualité en appel et confort exemplaire. Écouteurs et boîtier sont certifiés IP57. Leur autonomie en simple charge est très moyenne, et leurs fonctions restent liées à l'écosystème Apple. Chez Amazon, ce modèle est à 129 € sans remise réelle.

Le casque Apple a reçu 8/10. Grâce à la puce H2, ce casque propose ce qui se fait de mieux en matière d'isolation phonique, de mode transparence et de finesse audio, dans une construction jugée admirable. La remise reste modeste, -5 %. Le casque est assez lourd, sans LE Audio ni multipoint, et son autonomie est très moyenne.

Top 5 des écouteurs intra-auriculaires et réductions massives

La liste se poursuit avec les écouteurs Sony, qui ont reçu 9/10 et notre Prix d'excellence. Sony modernise ses écouteurs phares avec une qualité sonore exceptionnelle, une isolation au top, une excellente autonomie et une connectivité complète : multipoint, LDAC et LE Audio. Leur format intra-auriculaire reste clivant, et ils pèsent plus lourd que la génération précédente. L'offre est expédiée et vendue par Amazon UK.

Advertisement

Les écouteurs JBL ont reçu 7/10. Ils offrent des basses très puissantes, une bonne isolation passive, une excellente autonomie et une application intuitive et complète, sur un socle technologique solide : réduction de bruit adaptative, LDAC et six micros. Leur son manque d'équilibre et leurs commandes se montrent frustrantes. Ils sont vendus par AnkerDirect FR.

La deuxième génération des écouteurs Bose s'appuie sur la technologie ActiveSense pour la réduction de bruit et sur CustomTune, qui adapte le son à la forme de l'oreille. Elle propose aussi le son immersif de Bose et neuf combinaisons d'embouts et de bandes de maintien. Nous ne les avons pas testés.

Impact financier et nouveautés non testées

Cette sélection couvre les casques à réduction de bruit, les écouteurs intra et les modèles ouverts, avec des remises de 5 % à 61 % sur le prix de référence. La plus forte économie, en euros comme en pourcentage, revient au casque Sonos Ace, plus de 270 € de moins, à -61 %.

Enfin, le casque Marshall annonce jusqu'à 100 heures d'écoute, 70 heures avec la réduction de bruit active, et 10 heures d'écoute pour 15 minutes de charge. Il conserve une prise jack 3,5 mm et prend en charge le Hi-Res Audio. Nous ne l'avons pas testé.