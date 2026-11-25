Découvrez les offres Black Friday 2026 de Vente-unique sur les matelas et sommiers. Jusqu'à 80€ d'économie sur les marques Ysmée et Naturea.

Le Black Friday à venir, fixé au vendredi 27 novembre 2026, représente une opportunité stratégique pour les consommateurs souhaitant renouveler leur literie à un coût réduit. Le détaillant en ligne Vente-unique a annoncé le lancement de remises significatives sur une sélection de ses références populaires. Ces promotions permettent d'économiser jusqu'à 80 euros sur certains articles spécifiques, incitant les acheteurs à profiter de ces baisses de prix avant la fin des ventes.

Contexte et opportunités d'économie

La durée moyenne de vie d'un matelas incite souvent les ménages à différer son remplacement pendant plusieurs années. Pourtant, un couchage qui s'affaisse ou manque de soutien peut altérer la qualité du sommeil. La hauteur totale du lit, incluant le matelas, est un critère tout aussi important que la fermeté pour assurer un lever et un assise confortables. Ces considérations rendent la période du Black Friday particulièrement pertinente pour comparer les offres et investir dans un confort optimal.

Also read Black Friday 2026 : les vrais prix des iPhone chez Amazon et Fnac

Chez Vente-unique, les marques Ysmée et Naturea figurent en bonne position parmi les produits éligibles aux promotions. Les réductions s'appliquent non seulement aux matelas vendus séparément, mais aussi aux sommiers coffres et aux ensembles complets. Cette diversité permet aux acheteurs de cibler précisément leurs besoins, qu'il s'agisse de changer uniquement la literie de surface ou de renouveler l'ensemble du système de couchage.

Focus sur le matelas hybride Naturea

Le modèle VIREVO de la marque Naturea se distingue par son approche ergonomique visant à offrir un soutien équilibré couplé à un accueil enveloppant. Cette caractéristique est particulièrement recherchée par les couples souhaitant profiter d'une indépendance de couchage optimale. Le matelas d'une épaisseur de 24 cm est conçu avec 768 ressorts ensachés répartis en cinq zones de soutien distinctes.

Advertisement

Une couche de mousse à mémoire de forme de 2 cm complète cette structure pour épouser les contours du corps. Les ressorts ensachés fonctionnent de manière indépendante, limitant ainsi la transmission des mouvements lorsqu'un partenaire se retourne. Ce détail technique est crucial pour les dormeurs partageant le lit avec des habitudes différentes. Le tissu du VIREVO bénéficie d'un traitement Greenfirst® contre les punaises de lit.

La version de dimensions 160 × 200 cm bénéficie actuellement d'une réduction de 20 %. Fabriquée au Portugal, la literie est fournie compressée et met généralement entre 48 et 72 heures pour retrouver sa forme définitive. Six poignées facilitent la manipulation et le déménagement de ce matelas lourd.

Solutions de rangement avec Ysmée

Le sommier coffre NAMOSI de Ysmée répond spécifiquement aux problématiques de manque d'espace dans les chambres. Avec une capacité de stockage annoncée de 864 litres, ce meuble permet de ranger des couettes, des couvertures d'hiver ou du linge de maison rarement utilisé. Son système d'ouverture verticale repose sur des pistons à gaz qui accompagnent le soulèvement du sommier.

Cette mécanique facilite l'accès au coffre sans nécessiter le déplacement du matelas. Une barre d'arrêt sécurise le matelas en position soulevée. La structure en panneaux dérivés du bois offre une finition naturelle clair et noir. Le tissu 3D de la partie supérieure favorise la circulation de l'air pour un confort respiratoire amélioré.

Advertisement

Avec une hauteur de 35,2 cm hors matelas et une fabrication européenne, le NAMOSI s'adresse aux personnes souhaitant remplacer un sommier vieillissant tout en gagnant de la place. Il est essentiel de vérifier la compatibilité avec le matelas existant et la place nécessaire pour ouvrir le coffre complètement.

Avantages des ensembles complets

L'ensemble TOLCA de Ysmée propose une solution tout-en-un pour les consommateurs désirant remplacer leur literie sans effectuer de choix séparés. En associant un matelas hybride à un sommier coffre, ce kit simplifie le processus d'achat et garantit la compatibilité des pièces. Cette approche est idéale pour éviter les erreurs de mesure ou d'incompatibilité technique entre les éléments du couchage.