Profitez du Black Friday 2026 pour acquérir les baskets New Balance 530, 9060 et 574 à prix réduits. Livraison gratuite dès 100 euros et retours gratuits sous 30 jours sur le site officiel.

Le site officiel de New Balance lance une promotion majeure pour le Black Friday 2026, offrant des remises significatives sur ses modèles les plus emblématiques. Cette opération commerciale cible spécifiquement les amateurs de sneakers en proposant des prix cassés sur trois paires mythiques de la marque. Les consommateurs peuvent ainsi acquérir ces articles de sportswear à des tarifs bien inférieurs à leur prix de vente habituel.

Nouveautés tarifaires et conditions de livraison

La promotion s'applique directement sur le catalogue en ligne de New Balance, avec une remise atteignant jusqu'à -40% sur certains modèles sélectionnés. Pour faciliter les achats, la livraison est offerte dès que le montant du panier atteint 100 euros. Les clients dont le total est inférieur à ce seuil peuvent bénéficier de la livraison gratuite en s'inscrivant au programme de fidélité de l'enseigne. De plus, New Balance assure la prise en charge des retours sans frais sous 30 jours et propose des solutions de paiement en plusieurs échéances.

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La New Balance 530 à 91 euros seulement

La première paire mise en avant est la New Balance 530, affichée à 91 euros au lieu de 130 euros, soit une réduction de -30%. Disponible aux pointures 36 jusqu'à 48.5, ce modèle noir à semelle claire séduit par son esthétique intemporelle. La chaussure combine une tige en mesh et des renforts synthétiques, reposant sur une semelle intermédiaire ABZORB pour un amorti optimal au quotidien.

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La New Balance 9060 au design futuriste

Le modèle New Balance 9060 est également proposé en promotion, passant de 190 euros à 133 euros pour une remise de -30%. Ces sneakers, disponibles du 36 au 48.5, combinent les technologies ABZORB et SBS pour garantir un confort exceptionnel. Leur esthétique futuriste et leur rapidité de vente ont déjà démontré leur succès auprès des consommateurs, rendant ce prix attractif d'autant plus pertinent.

La New Balance 574 à 72 euros avec imprimé léopard

Enfin, la New Balance 574 bénéficie d'une remise exceptionnelle de -40%, passant de 120 euros à 72 euros. Disponibles du 35 au 43.5, ces sneakers iconiques présentent un imprimé léopard sur une empeigne en mesh et daim. Elles intègrent une semelle intermédiaire ENCAP légère pour un amorti efficace, et sont également déclinées en format large pour un meilleur confort.