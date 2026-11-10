Black Friday 2026 : Maisons du Monde offre jusqu'à -55% sur les tables basses vintage

Découvrez les meilleures offres de Maisons du Monde pour le Black Friday 2026. Tables basses vintage, canapés et tapis jusqu'à -55%. Promotions à partir du 27 novembre 2026.

Maisons du Monde lance dès maintenant sa campagne de remises pour le Black Friday 2026, offrant des tarifs attractifs sur une large gamme de mobilier d'intérieur. Bien que la date officielle de l'événement soit fixée au vendredi 27 novembre 2026, les clients peuvent déjà profiter de réductions atteignant -55% sur une sélection de produits phares, avec un accent particulier mis sur les tables basses vintage. Cette initiative commerciale vise à attirer les consommateurs souhaitant moderniser leur habitat pour la saison automne-hiver avec des pièces de caractère.

Offres principales et réductions immédiates

La enseigne de mobilier propose actuellement une liste détaillée de biens en promotion, permettant aux acheteurs de réaliser des économies significatives sur des articles d'ameublement essentiels. Parmi les meilleures affaires disponibles, on note un tapis géométrique aux dimensions 160x230 cm proposé à 102,99 euros, en baisse de 70,96 euros par rapport à son prix initial de 172,95 euros. Cette offre s'accompagne également de remises substantielles sur d'autres catégories de produits.

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Les fauteuils en velours à motifs sont disponibles à 84,50 euros au lieu de 169 euros, tandis qu'une banquette convertible deux places est vendue à 499,99 euros, soit une économie de 599 euros sur le prix catalogue de 1099,99 euros. Pour les amateurs de bois massif, une table basse en bois est proposée à 199,50 euros contre 399 euros. Le canapé d'angle trois-quarts places atteint un prix attractif de 599,50 euros, réduisant de plus de la moitié son tarif initial de 1199 euros. Une autre option notable inclut un canapé d'angle en velours côtelé à 349,99 euros au lieu de 699,99 euros.

La sélection se prolonge avec une table basse en noyer disposant d'un espace de rangement, vendue à 144,99 euros au lieu de 331,99 euros. Une table basse vintage au design métallique noir est également en vente à 84,99 euros, contre 129,99 euros auparavant. Ces tarifs dégressifs s'appliquent sur l'ensemble de la collection visible en ligne et en magasin, invitant les clients à vérifier rapidement les stocks avant épuisement des tailles et couleurs disponibles.

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Focus sur les trois tables basses vintage vedettes

La table basse vintage métal noir double plateaux Smooky de la marque Sweek incarne parfaitement l'esthétique des années soixante et soixante-dix. Sa structure rectangulaire aux coins arrondis combine un plateau supérieur en verre trempé marron avec un deuxième plateau inférieur effet bois, apportant une touche de douceur. Le piètement en métal assure une solidité toute particulière à ce meuble fonctionnel. Ce modèle est proposé à 84,99 euros, soit une remise de 35% par rapport à son prix de 129,99 euros. Il permet d'exposer des objets déco avec élégance.

La table basse ronde vintage en rotin Eria de la marque Hydile introduit une touche rustique ou campagne grâce à son matériau fabriqué à cent pour cent en rotin. D'un style typique des années cinquante, sa couleur naturelle délicatement teintée s'intègre aisément entre deux fauteuils ou à côté d'un canapé en tissu. La livraison de ce meuble nécessite aucune étape de montage, le rendant immédiatement utilisable dès réception. Le prix actuel est de 95,20 euros, représentant une réduction de 20% sur la base de 119 euros initialement affichés.

La table basse vintage Zala de la marque Sweek allie praticité et élégance avec son grand plateau de 120x60 cm et son piètement asymétrique caractéristique. Son motif chevrons esthétique permet une intégration harmonieuse dans divers espaces de vie, qu'ils soient garnis de canapés en cuir ou en tissu. Ce modèle est actuellement offert à 45 euros au lieu de 99,99 euros, constituant la remise la plus élevée de la série vintage à 55%. Ces trois pièces constituent des exemples emblématiques de la stratégie tarifaire de Maisons du Monde cette année.

Programme de fidélité et avantages supplémentaires

Pour optimiser davantage leurs achats dans le cadre du Black Friday 2026, les clients peuvent intégrer le programme de fidélité Ma Maison du Monde. Cette inscription est entièrement gratuite et peut être réalisée rapidement en ligne ou directement en point de vente. L'adhésion ouvre la voie à différents statuts déterminés par le montant annuel des achats effectués, garantissant ainsi des avantages proportionnels à l'engagement du consommateur.

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Les membres du programme bénéficient d'avantages concrets tels que la livraison offerte, un bon d'achat spécial pour leur anniversaire et des remises exclusives réservées aux seuls inscrits. Cette stratégie de fidélisation vise à récompenser la clientèle régulière tout en encourageant de nouvelles acquisitions lors de cette période de soldes. Les utilisateurs sont invités à consulter les conditions détaillées sur le site pour maximiser le rendement de leur carte de fidélité lors du paiement de leurs articles sélectionnés.