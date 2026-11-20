Maisons du Monde propose des réductions Black Friday 2026 jusqu'à -50%. Découvrez les bons plans meubles et accessoires déco en ligne ou en magasin.

Le géant de la décoration Maisons du Monde a officiellement inauguré sa campagne Black Friday 2026 avec une offensive commerciale majeure visant les consommateurs à la recherche de bons plans.

Cette opération commerciale, accessible exclusivement via le site officiel de l'enseigne et dans ses points de vente physiques, promet des réductions spectaculaires sur une large sélection d'articles.

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Les amateurs d'intérieur peuvent désormais bénéficier de remises atteignant 50 % sur une gamme diversifiée d'accessoires décoratifs et de meubles soigneusement sélectionnés par l'entreprise.

L'objectif affiché par Maisons du Monde est de permettre à ses clients de renouveler leur mobilier et leur décoration intérieure à un coût considérablement réduit grâce à cette offre exclusive.

Offres et remises Black Friday 2026

Maisons du Monde met à disposition une sélection exclusive de pépites déco disponibles à des prix défiant toute concurrence pour l'événement du Black Friday 2026.

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Les clients ont la possibilité de faire livrer leurs achats directement à leur domicile ou de venir récupérer leurs commandes en magasin sous réserve des stocks disponibles.

Cette flexibilité logistique s'ajoute à l'attrait des prix bas, faisant de Maisons du Monde une destination prioritaire pour les chasseurs de bonnes affaires ce week-end.

Le Miroir Lisa en acier doré à -20%

Le miroir Lisa de Maisons du Monde se distingue par une élégance contemporaine grâce à son cadre fin en acier doré et sa forme arquée distinctive.

Avec des dimensions généreuses de 60x150 cm et un pied intégré, cet accessoire est idéal pour optimiser les jeux de lumière et d'équilibre dans un salon ou une chambre.

Le prix barré de 119 euros est ramené à 95,20 euros pour l'occasion Black Friday 2026, offrant une économie immédiate sur ce produit phare de l'enseigne.

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L'Horloge Murale Mecano à prix réduit

L'horloge murale Mecano de Maisons du Monde propose une structure ouverte en acier noir d'un diamètre impressionnant de 105 cm pour une légèreté visuelle remarquable.

Son design minimaliste sans fond permet une intégration harmonieuse dans tous les styles d'intérieur tout en nécessitant simplement une pile LR06 AA pour son fonctionnement.

Pour le Black Friday 2026, l'horloge Mecano est proposée à 95,20 euros au lieu de 119 euros, confirmant la tendance des réductions significatives sur les éléments décoratifs.

La Malle Paulu en fibres naturelles

La malle Paulu de Maisons du Monde allie authenticité et fonctionnalité avec sa structure en fer forgé et son revêtement en fibres de jacinthe d'eau tressées.

Ce meuble de rangement robuste, mesurant 110 cm de long et doté de deux couvercles, apporte une touche naturelle idéale pour les intérieurs au style authentique.

À l'occasion du Black Friday 2026, la malle Paulu est disponible à 119,20 euros au lieu de 149 euros, complétant parfaitement la sélection de promotions de Maisons du Monde.