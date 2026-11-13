Black Friday 2026 Maisons du Monde : 5 offres déco à -50%

Maisons du Monde lance le Black Friday 2026 avec des réductions massives. Découvrez les 5 articles de décoration et mobilier à ne pas manquer, jusqu'à -50% de remise immédiate.

Le groupe de mobilier et de décoration Maisons du Monde a officiellement inauguré ses opérations commerciales pour le Black Friday 2026. Cette année, l'enseigne confirme son engagement envers ses clients en proposant une sélection rigoureuse de produits phares affichés avec une réduction immédiate de 50%. Cette initiative touche un large éventail d'articles, allant des grands meubles d'accompagnement aux éléments textiles, permettant aux foyers de renouveler leur intérieur à des tarifs exceptionnellement bas.

Offres Black Friday 2026 : les réductions clés

La stratégie commerciale de Maisons du Monde pour le Black Friday 2026 repose sur l'accessibilité de pièces d'ameublement souvent considérées comme des investissements majeurs. Parmi les meilleures offres mises en avant, le canapé d'angle 3/4 places passe de 1199 euros à 599,50 euros, offrant une opportunité unique pour équiper un salon complet. De même, la banquette convertible 2 places voit son prix chuter de 1099,99 euros à 499,99 euros, répondant ainsi aux besoins des ménages recherchant à la fois confort et fonctionnalité.

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Les articles de décoration et les tables basses bénéficient également d'un traitement de faveur majeur lors de cette promotion. La table basse en bois est proposée à 199,50 euros au lieu de 399 euros, tandis que l'option en noyer avec rangement est réduite de 331,99 euros à 144,99 euros. Le tapis géométrique de dimensions 160x230 cm, ainsi que le fauteuil en velours à motifs, sont tous deux affichés à 50% de leur prix initial, respectivement à 102,99 euros et 84,50 euros. Ces prix cassés s'appliquent également au canapé d'angle en velours côtelé, vendu 349,99 euros contre 699,99 euros précédemment.

Focus sur le tapis design moderne Everest

Pour les amateurs d'esthétique contemporaine, le tapis design moderne Everest de la marque The Carpet représente une pépite incontournable de cette édition du Black Friday 2026. Disponible chez Maisons du Monde, ce modèle rectangulaire se distingue par ses motifs graphiques asymétriques, alliant discrétion et élégance pour sublimer n'importe quel espace intérieur. Sa polyvalence dimensionnelle permet de l'adapter à diverses configurations de pièces, qu'il s'agisse d'un salon spacieux ou d'une chambre plus intime.

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L'offre promotionnelle sur le tapis Everest est particulièrement agressive, avec un prix affiché à 76,99 euros au lieu de 164,99 euros. Cette réduction drastique de 50% rend ce produit haut de gamme accessible à un public élargi, tout en préservant la qualité esthétique recherchée par les consommateurs lors de leurs campagnes de ravalement intérieur. La marque The Carpet confirme ainsi sa position de référence pour les revêtements de sol tendance.

Aménagement extérieur avec le tapis Kansas

L'innovation de Maisons du Monde lors du Black Friday 2026 s'étend également aux espaces de vie extérieurs, avec le lancement du tapis extérieur jute optique Kansas The Carpet. Conçu pour résister aux intempéries, cet accessoire en jute est idéal pour transformer une terrasse ou un patio en un salon de jardin cosy et accueillant. Il s'intègre harmonieusement aussi bien avec des meubles en bois qu'avec des structures métalliques, offrant une flexibilité décorative totale pour l'aménagement de l'extérieur.

Le tapis Kansas est proposé à un tarif préférentiel de 94,99 euros au lieu de 199,99 euros. Cette offre permet aux propriétaires de doter leur extérieur d'un élément de confort et de style sans compromettre leur budget. La durabilité du matériau jute assure une longévité optimale face aux conditions climatiques, faisant de cet achat un choix judicieux pour la saison à venir et au-delà.

Mobilier fonctionnel et design pour la maison

La cuisine et le salon bénéficient d'articles phares qui marient parfaitement utilité et raffinement. L'îlot central de cuisine Travine de Maisons du Monde, présenté à 849,50 euros au lieu de 1699 euros, se démarque par son pied arrondi et ses espaces de rangement pratiques. Sa finition partielle en marbre blanc apporte une touche de sophistication, répondant aux critères des intérieurs modernes et épurés. Cette pièce centrale devient rapidement le cœur battant de la cuisine.

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Dans le salon, la méridienne gauche pour canapé modulable Flake offre une personnalisation accrue à 449,50 euros au lieu de 899 euros. Recouverte d'un tissu écru effet laine bouclée, elle inclut deux coussins assortis pour un confort maximal. La table basse Viro, également à 199,50 euros au lieu de 399 euros, complète l'ensemble avec son bois de Mahogany et Calamus. Ces produits illustrent la capacité de Maisons du Monde à proposer des designs ethniques et contemporains accessibles durant le Black Friday 2026.