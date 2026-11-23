Profitez du Black Friday 2026 chez Cdiscount pour acquérir des machines à café avec broyeur intégré. Découvrez les offres exclusives sur les modèles Ninja, De'Longhi et Philips.

Le commerce en ligne Cdiscount lance une opération commerciale majeure durant le Black Friday 2026, ciblant particulièrement les amateurs de café souhaitant améliorer leur routine matinale. L'événement met en avant une sélection de machines automatiques équipées de broyeurs intégrés, une technologie essentielle pour préserver la fraîcheur des arômes en évitant une oxydation prématurée des grains moulus. Cette approche permet d'obtenir une qualité supérieure par rapport aux cafés en poudre préemballés, offrant une expérience sensorielle optimale à chaque tasse.

Offres Ninja, De'Longhi et Philips à prix réduits

L'opérateur propose une gamme de trois références spécifiques, allant du modèle d'entrée de gamme au haut de gamme, avec des tarifs variant entre 259,99 et 449,99 euros. Cette stratégie vise à répondre aux différents profils d'utilisateurs, qu'il s'agisse de consommateurs privilégiant l'espresso, le café filtre ou encore les boissons glacées. En plus de ces électroménagers, le catalogue Black Friday de Cdiscount inclut également d'autres promotions attractives sur des produits variés tels que des smartphones reconditionnés, des robots cuiseurs et des aspirateurs, témoignant de l'étendue de la couverture promotionnelle de l'enseigne.

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Ninja Luxe Café Premier Plus polyvalence et précision

Le modèle Ninja Luxe Café Premier Plus se distingue par sa capacité à préparer simultanément des espressos et des cafés filtres, voire des cold brews, grâce à un système de broyage intégré offrant 25 réglages de finesse distincts. Cette machine intègre la technologie BaristaAssist qui utilise une balance pour doser le café selon son poids, assurant ainsi une extraction constante et précise. Le consommateur peut ajuster l'intensité sur trois niveaux et choisir parmi quatre tailles de tasses, allant jusqu'à 530 ml, pour des boissons personnalisées adaptées à ses goûts spécifiques.

En outre, la buse vapeur équipée de la technologie FrothIQ assure un moussage automatique du lait, simplifiant la préparation de cafés lactés complexes. Commercialisée au prix de 449,99 euros chez Cdiscount, cette référence s'adresse aux utilisateurs exigeants souhaitant combiner polyvalence et précision technique dans un seul appareil compact, éliminant le besoin d'outils séparés pour le moulin ou le fouet à lait.

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De'Longhi Magnifica S simplicité et robustesse

La De'Longhi Magnifica S représente une option idéale pour les débutants ou les utilisateurs recherchant une prise en main intuitive, acceptant aussi bien les grains crus que le café moulu pour deux tasses simultanées. Son broyeur propose 13 niveaux de mouture, tandis que la pompe atteint une pression de 15 bars pour garantir une extraction optimale. Le système Thermoblock maintient une température constante durant le processus, assurant une régularité thermique qui préserve les notes aromatiques distinctes de chaque torréfaction sélectionnée.

Le système Cappuccino permet de créer une mousse crémeuse manuellement via une buse vapeur dédiée, tandis que le réservoir amovible de 1,8 litre et le bac à grains de 250 grammes avec couvercle hermétique facilitent la maintenance quotidienne. À 259,99 euros, cette machine noire propose également des programmes automatiques de rinçage et de détartrage, assurant une longévité accrue de l'appareil et une hygiène irréprochable de l'installation interne sans intervention technique complexe.

Philips Série 2300 LatteGo silence et facilité d'entretien

La Philips Série 2300 LatteGo se démarque par sa carafe LatteGo unique qui mousse le lait directement, y compris les laits végétaux, sans nécessiter de manipulation de buse vapeur complexe. Son broyeur en céramique 100 % offre 12 niveaux de mouture et est conçu pour résister à au moins 20 000 tasses, garantissant une durabilité exceptionnelle. La technologie SilentBrew réduit significativement le bruit du concassage, permettant de préparer le café matin sans déranger l'entourage, une caractéristique appréciée dans les habitats collectifs.

Dotée du filtre AquaClean, cette machine permet de préparer jusqu'à 5 000 tasses avant la nécessité d'un détartrage, optimisant le temps d'entretien. Le réservoir de 1,8 litre s'ouvre en façade, le bac à grains contient 275 grammes, et l'écran tactile couleur facilite la sélection des boissons comme le cappuccino ou le latte macchiato. Avec la carafe LatteGo et le bac d'égouttement compatibles lave-vaisselle, cette référence à 359,99 euros combine静音ité, autonomie et facilité de nettoyage pour un usage intensif et confortable.