Amazon lance son Black Friday 2026 avec des baisses de prix massives. Découverte des offres sur le Xiaomi 17T Pro, l'Echo Dot et le Ninja Double Stack XL.

Amazon déclenche sa campagne de soldes Black Friday 2026 en proposant des remises considérables sur une sélection variée de produits technologiques et d'articles pour la maison. Les prix démarrent à quelques dizaines d'euros pour les enceintes connectées, tandis que les smartphones haut de gamme et les électroménagers puissants offrent des économies de plusieurs centaines d'euros.

Remises exceptionnelles sur les objets connectés et l'audio

L'enceinte connectée Amazon Echo Dot modèle 2022 se distingue par son format compact et son rendu sonore amélioré. Les voix sont nettes et les graves sont renforcés pour une écoute optimale des playlists et des podcasts. L'assistant vocal Alexa permet de contrôler les appareils compatibles et d'obtenir la météo sans effort. Cet accessoire est proposé à un tarif attractif pour équiper facilement chaque pièce du logement.

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Côté audio mobile, les écouteurs sans fil Apple AirPods Pro bénéficient d'une réduction sur le modèle phare. La réduction active du bruit filtre efficacement les sons parasites de l'environnement extérieur. L'égalisation adaptative ajuste le rendu audio selon la forme de l'oreille pour un confort personnalisé. Plusieurs tailles d'embouts sont incluses pour garantir un maintien sûr lors des déplacements quotidiens.

Baisse des prix sur les appareils électroménagers et le smartphone

La friteuse sans huile Ninja Double Stack XL est remise à 169€99 au lieu de 269€99. Son architecture verticale à deux tiroirs superposés libère de l'espace sur les plans de travail. Avec six modes de cuisson, dont la déshydratation, elle réduit jusqu'à 55% la consommation énergétique par rapport à un four classique. Cet appareil allie performance et économie d'énergie pour la cuisine quotidienne.

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Le smartphone Xiaomi 17T Pro propose un écran de grande diagonale pour une expérience visuelle immersive. Il dispose de 256 Go de stockage interne pour conserver photos, vidéos et applications sans limite. Le prix de ce téléphone premium a été ajusté pour le Black Friday 2026 afin de toucher un public plus large cherchant la puissance sans compromis. C'est une opportunité majeure pour renouveler son équipement mobile.

L'Amazon Fire TV Stick HD est proposé à 23€99 au lieu de 64€99, offrant un excellent rapport qualité-prix. Ce dongle transforme n'importe quel téléviseur en une plateforme de streaming complète. Il donne accès à des applications comme Prime Video, Netflix, Disney+ et Molotov selon les abonnements. Son format compact se branche directement sur le port HDMI sans encombrer la connectique disponible.

Opportunités sur les appareils ménagers et les accessoires de vie

Outre l'électronique, Amazon met en avant des réductions substantielles sur l'électroménager domestique. La machine à café De'Longhi est affichée à 329€ au lieu de 399€99. Le blender chauffant Moulinex descend à 74€98 contre 129€99. La batterie de cuisine Tefal 20 pièces est proposée à 119€99 au lieu de 229€99, soit une baisse de près de moitié. Ces offres visent à équiper la maison pour les fêtes et la nouvelle année.

Les aspirateurs et robots nettoyeurs subissent également des baisses de prix importantes. Le robot Dreame L10s Ultra Gen 2 est affiché à 329€ au lieu de 499€. Le robot aspirateur laveur Roborock est proposé à 299€99 contre 599€99. Le nettoyeur vapeur Tineco Floor One S7 Stretch est disponible à 329€99 au lieu de 549€99. Le mini robot laveur de vitres Ecovacs est réduit à 199€ au lieu de 299€. Le linge sèche également moins cher avec l'étendoir à linge 4 niveaux à 23€99. Les chaussures Skechers sont également réduites à 34€95 au lieu de 69€95. Amazon garantit une livraison rapide et des retours gratuits sous 30 jours pour sécuriser ces achats.