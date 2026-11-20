Le Black Friday 2026 aura lieu le vendredi 27 novembre. Découvrez les meilleures offres sur les smartphones, l'électroménager et la mode sur Amazon, Cdiscount et autres sites.

Le vendredi 27 novembre marquera le point d'orgue des promotions de fin d'année pour les consommateurs français. Cette date correspond traditionnellement au Black Friday, un événement commercial majeur qui suit le jeudi de Thanksgiving aux États-Unis. Pour 2026, cet événement annuel offre une opportunité unique de réaliser des économies significatives sur une vaste gamme de produits technologiques, d'électroménager et de mode disponibles sur de nombreux sites internet.

Calendrier des promotions et stratégie d'achat

Contrairement à une idée reçue, les meilleures affaires ne se limitent pas à la seule journée du vendredi 27 novembre. De nombreuses enseignes ont adopté la stratégie du Black Month, débutant les promotions dès le début du mois de novembre. Cette approche permet aux acheteurs de prendre le temps nécessaire pour comparer les prix et vérifier l'évolution des tarifs avant de finaliser leur achat. La Black Week, englobant souvent la semaine précédant et suivant le vendredi 27 novembre, propose également des offres continues et compétitives pour les consommateurs les plus vigilants.

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Il est fortement recommandé d'ajouter les produits d'intérêt à une liste d'envie dès maintenant. Cette méthode pragmatique facilite le suivi des prix et permet de détecter rapidement toute baisse significative le matin même du 27 novembre. Cette anticipation stratégique est particulièrement utile pour les articles à forte rotation de stock, où les stocks peuvent s'épuiser rapidement une fois les réductions actives.

Offres phares sur l'électronique et la haute technologie

Le secteur technologique affiche des remises attractives sur plusieurs modèles emblématiques. Le Samsung Galaxy S26 Ultra est proposé à 1672 euros au lieu de 1769 euros, représentant une économie notable pour les utilisateurs recherchant un smartphone haut de gamme. Dans le segment des ordinateurs portables, le MacBook Air M2 baisse à 785 euros, contre un prix de liste de 1499 euros, offrant ainsi près de la moitié du prix initial. Le iPhone 17 est également en promotion à 731 euros, descendant de 1119 euros, ce qui le rend particulièrement accessible pour sa catégorie.

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Les smartphones grand public ne sont pas en reste avec le iPhone 15, qui se négocie à 389 euros et 99 cents au lieu de 429 euros et 99 cents. Pour les amateurs de photographie et de mobilité, la nouvelle brosse soufflante Dyson Airsmooth est disponible à 249 euros. Ce produit, identifié comme un nouveau lancement, attire l'attention des professionnels et amateurs de coiffure cherchant à moderniser leur équipement sans compromettre la qualité de finition.

Électroménager et maison : réductions sur les appliances Ninja et Bosch

L'électroménager domine les offres du Black Friday avec des marques comme Ninja Foodi et Bosch. La friteuse sans huile Ninja Foodi est proposée à 99 euros et 99 cents, soit une réduction importante par rapport à son prix habituel de 169 euros et 99 cents. Plus haut de gamme, l'Airfryer Ninja DualZone de 7,6 litres avec fonction 4-en-1 est affichée à 119 euros et 99 cents au lieu de 179 euros et 99 cents. Le multicuiseur rapide Ninja Combi, capable de cuire à la vapeur et de frire, est quant à lui disponible à 279 euros et 99 cents.

Dans le domaine du nettoyage, le robot aspirateur laveur L10s Ultra Gen 2 est proposé à 329 euros, contre 499 euros initialement. Le mini robot laveur de vitines est également en baisse à 199 euros au lieu de 299 euros. Pour le confort domestique, le déshumidificateur compresseur Pro Breeze de 12 litres par jour se négocie à 149 euros et 99 cents. La machine à café Bosch Tassimo Happy est accessible à 29 euros et 88 cents, tandis que le liquide AdBlue pour moteur diesel est proposé à 25 euros et 99 cents.

Mode, meubles et accessoires de beauté à prix cassés

Les enseignes de mobilier et de literie, telles qu'Emma et Bultex, proposent des remises allant jusqu'à 50%. Le matelas Bultex Elemental bénéficie ainsi d'une réduction de 50%, tandis que le surmatelas Epéda Noblesse est diminué de 30%. La couette Cocoon en laine mérinos voit son prix baisser de 40%. Pour les amateurs de culture et de décoration, le LEGO Botanicals L'orchidée est proposé à 36 euros et 99 cents au lieu de 49 euros et 99 cents.

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La mode et les accessoires profitent également de ces baisses significatives. Les baskets Skechers Graceful Get Conne sont vendues à 36 euros et 95 cents au lieu de 69 euros et 95 cents. Le multi-styler Shark FlexStyle NextGen IonCurl 5-en-1 est proposé à 329 euros et 99 cents. Le vélo à assistance électrique Top Urban Trail E-200 est disponible à 549 euros et 99 cents au lieu de 999 euros et 99 cents, tandis que la machine à coudre Silvercrest est descendue à 109 euros. Enfin, les Nike Air Max 90 se négocient à 104 euros et 99 cents au lieu de 149 euros et 99 cents.

Cyber Monday et calendrier des achats de fin d'année

Pour ceux qui auraient manqué les opportunités du Black Month et du Black Friday, le Cyber Monday offre une dernière chance avant la fin de cette période promotionnelle. Le Cyber Monday 2026 se déroulera le lundi 30 novembre. À l'origine conçu pour les boutiques en ligne, cet événement propose des promotions spéciales et exclusives aux détaillistes numériques. Il constitue un excellent moment pour finaliser les achats de Noël, avec des offres à saisir avant leur disparition définitive.

Les principaux sites recommandés pour suivre ces promotions incluent Amazon, Cdiscount, SharkNinja, Emma et Ecovacs. Chaque plateforme met en avant ses meilleures offres spécifiques, permettant aux consommateurs de comparer les prix selon leurs besoins précis. En planifiant ses achats autour du 27 novembre et du 30 novembre, le consommateur optimise ses chances de bénéficier des prix les plus bas de l'année sur des produits de qualité.