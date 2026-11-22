Profitez du Black Friday 2026 pour acquérir les AirPods Pro 3 d'Apple à 188 euros sur Amazon, au lieu de 249 euros. Découvrez les nouveautés et tests.

Les Apple AirPods Pro 3 sont actuellement disponibles à 188 euros sur Amazon pour le Black Friday, au lieu de 249 euros habituellement. Lancés simultanément avec les iPhone 17, ces écouteurs haut de gamme marquent la troisième itération de la gamme premium d'Apple face à une concurrence agressive de Sony et Bose.

Cette offre exceptionnelle s'inscrit dans le cadre du mois de promotions intensives connu sous le nom de Black Month. Amazon propose ainsi aux consommateurs une opportunité unique d'acquérir un produit technologique de pointe à un prix nettement inférieur à son tarif de lancement officiel, qui reste fixé à 249 euros pour les autres distributeurs.

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Spécifications techniques et innovations majeures

La puce H3 équipe ces nouveaux écouteurs pour offrir une réduction de bruit active deux fois supérieure à celle des AirPods Pro 2. Apple a également intégré un capteur de photopléthysmographie qui émet une lumière infrarouge invisible pulsée 256 fois par seconde. Cette technologie permet de mesurer le flux sanguin directement depuis l'oreille pour suivre la fréquence cardiaque.

Ce dispositif de santé fonctionne sans montre connectée et se synchronise automatiquement avec l'iPhone ou l'iPad. La certification IP57 assure une résistance à l'immersion jusqu'à 1 mètre de profondeur. Le design organique conserve la forme classique mais est légèrement plus volumineux pour loger les nouveaux composants électroniques internes.

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Confort et qualité sonore vérifiés

Le test révèle que le confort est en léger retrait par rapport à la génération précédente en raison de la géométrie modifiée. Pour optimiser l'isolation acoustique et la stabilité, Apple livre désormais cinq embouts au lieu de quatre. La nouvelle palette inclut des embouts en mousse spécifiquement conçus pour s'adapter à une plus grande variété de morphologies d'oreilles.

La spatialisation avec les titres en Dolby Atmos via Apple Music offre une scène sonore plus précise et dynamique. Le mode transparence reste irréprochable et conserve le niveau bluffant établi par les modèles antérieurs. Le rapport qualité-prix atteint la note de 9 sur 10 dans notre évaluation technique.

Disponibilité et écosystème Apple

Ces fonctions avancées et l'intégration avec l'application Health sont en grande partie réservées à l'écosystème Apple. Les utilisateurs d'appareils Android ne profiteront pas de l'ensemble des fonctionnalités de suivi de santé et d'audio spatial. L'offre à 188 euros sur Amazon représente donc une opportunité ciblée pour les détenteurs d'un iPhone ou d'un iPad.

Les consommateurs peuvent activer les notifications de la catégorie Bons Plans sur l'application Frandroid pour recevoir les alertes en temps réel. Cette offre au tarif de 188 euros constitue une alternative très pertinente aux modèles concurrents de Sony et Bose tout en maintenant un positionnement haut de gamme distinctif.