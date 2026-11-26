Amazon anticipe le Black Friday 2026 avec des baisses de prix sur 10 appareils clés, incluant la Kindle Colorsoft et le Fire TV Stick. Analyse des meilleures offres avant le 27 novembre.

Amazon inaugure sa campagne Black Friday 2026 en anticipant les promotions officielles prévues pour le vendredi 27 novembre. Dès le 26 novembre, le géant du e-commerce applique des réductions significatives sur une sélection de dix appareils électroniques vendus sous sa propre marque. Cette stratégie vise à attirer les consommateurs avant la journée clé du week-end en proposant des prix bas sur des produits technologiques variés.

Réduction des prix sur la Kindle Colorsoft et le Fire TV Stick 4K Plus

La Kindle Colorsoft enregistre l'économie la plus élevée en valeur absolue avec une baisse de 135 euros par rapport au prix initial. Cette liseuse intègre un écran E-Ink Kaleido 3 de 7 pouces offrant une résolution de 300 ppp en noir et blanc et de 150 ppp en couleur. Le test de la rédaction a salué la maîtrise exceptionnelle de la rémanence sur cet écran, bien que les couleurs apparaissent plus ternes que sur une tablette standard. L'appareil propose cinq teintes au choix et une autonomie annoncée par Amazon jusqu'à huit semaines par charge.

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Le Fire TV Stick 4K Plus bénéficie également d'une promotion majeure en devenant l'objet le plus acheté du mois sur Clubic. Cet appareil prend en charge les formats Dolby Vision, HDR10+ et Dolby Atmos, et est équipé de 2 Go de RAM ainsi que du Wi-Fi 6. Cette dernière technologie assure une diffusion fluide en 4K même en présence d'autres appareils connectés au routeur. Cependant, le modèle ne dispose que de 8 Go de stockage, dont 4,6 Go réellement libres selon les tests.

La caméra Blink Outdoor 4 et le duo Ring au sommet des pourcentages

La caméra de surveillance Blink Outdoor 4 et le kit combinant la sonnette Ring et la caméra Ring intérieure affichent la remise en pourcentage la plus élevée de la sélection. Ces deux dispositifs bénéficient d'une réduction de 67 % sur les prix affichés par Amazon au 26 novembre. La caméra de quatrième génération filme en 1080p avec une vision nocturne infrarouge et fonctionne sur piles AA au lithium. Amazon annonce une autonomie pouvant atteindre deux ans, voire quatre ans avec un module d'extension.

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Le lot Ring associe une sonnette vidéo sans fil en 2K avec un zoom jusqu'à 6x et une caméra intérieure en 1080p. Les deux appareils disposent d'un audio bidirectionnel et la sonnette offre une vision nocturne en couleur par faible luminosité. Le prix barré de 149,98 euros correspond à la somme des prix unitaires des deux appareils. Il est à noter que l'enregistrement des vidéos dans le cloud nécessite un abonnement Ring, ce qui constitue un coût supplémentaire potentiel pour l'utilisateur.

Comparaison avec le Fire TV Stick 4K Max et les enceintes Echo

Le Fire TV Stick 4K Max se distingue avec une remise de 62 euros, le portant à 52,99 euros. Amazon le présente comme son stick de streaming le plus puissant, supportant la 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR10+ et Dolby Atmos. Il propose un mode Écran dynamique affichant plus de 2 000 photos ou œuvres d'art quand la télévision est en veille. Bien que le Fire TV Stick 4K Plus soit noté 8/10 par la rédaction pour un prix 15 euros moins élevé, le Max offre une puissance supérieure pour les utilisateurs exigeants en termes de performance et de contenu visuel.

L'Echo Dot de 2022 fonctionne en Wi-Fi ou Bluetooth et est compatible avec Amazon Music, Spotify, Deezer et Apple Music. Ses capteurs de mouvement et de température permettent de déclencher des routines de maison connectée. Bien que ce modèle soit moins récent que la nouvelle génération affichée à 54,99 euros, il reste une option accessible. L'Echo Show 5, un réveil connecté, affiche l'heure et la météo sur un cadran personnalisable. Il sert également d'enceinte pour la musique et les podcasts, avec une routine Alexa offrant un réveil progressif par la lumière et le son.