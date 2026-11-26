Le Black Friday du 27 novembre 2026 débute en avance sur Amazon et Cdiscount. Découvrez les promotions immédiate sur les produits tech et la maison avant le Cyber Monday.

Le Black Friday 2026 se déroule officiellement le vendredi 27 novembre 2026, mais certaines enseignes ont déjà commencé. Ainsi, les cybermarchands comme Amazon et Cdiscount, mais aussi les sites officiels des marques comme Emma, Dyson ou encore SharkNinja proposent déjà de très belles offres.

Calendrier Officiel et Premières Opérations

Si vous avez attendu le dernier moment en espérant profiter de prix encore plus fous, c'est demain toute la journée qu'il vous faudra être à l'affût. Dès ce soir, connectez-vous à vos sites marchands préférés pour ajouter vos coups de cœur en favoris, afin de gagner du temps au moment de l'ouverture des offres. Demain matin, soyez prêt assez tôt car les meilleures affaires vont partir très vite, et il serait dommage de passer à côté.

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Offres Phares et Réductions Immédiates

Les prix affichés démontrent une baisse significative sur plusieurs catégories. Par exemple, l'iPhone 15 est disponible à 389€99 au lieu de 429€99 sur certaines plateformes. La machine à café BOSCH Tassimo Happy est proposée à 24€99 au lieu de 41€79, tandis que la friteuse sans huile Ninja Foodi se négocie à 99€99 au lieu de 169€99.

Les articles de décoration et d'entretien voient également leurs prix chuter. Le LEGO Botanicals L'orchidée descend à 34€99 au lieu de 49€99, et l'additif AdBlue pour moteur Diesel est vendu à 18€49 au lieu de 25€99. Le Samsung Galaxy S26 Ultra atteint un prix de 1599€ au lieu de 1769€.

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Promotions Spécifiques sur la Maison et le Lave-Vaisselle

Les promotions du Black Friday chez Emma incluent des remises allant jusqu'à -50%. Le Tineco Floor One Switch S6 Stretch Aspirateur Laveur 5-en-1 est à 299€99 au lieu de 339€99. Le matelas Bultex ELEMENTAL bénéficie d'une réduction de -50%, et le surmatelas Epéda Noblesse de -30%.

La literie et les appareils électroménagers sont très agressivement mis en avant. La couette Merinos Cocoon est proposée à -40%. L'iPhone 17 se négocie à 767€ au lieu de 1119€, et le MacBook Air M2 à 785€ au lieu de 1499€. Le déshumidificateur Compresseur 12 L/jour Pro Breeze est à 126€09 au lieu de 149€99.

Planification des Achats et Prolongement Cyber Monday

Si vous n'avez pas le temps de vous occuper de vos achats demain dans la journée, pas de panique. Si le Black Friday se termine demain soir, de nombreuses offres seront toujours disponibles ce week-end, et même jusqu'à lundi 30 novembre. Le Cyber Monday permet aux cybermarchands de proposer les toutes dernières offres avant Noël.

Même si vous avez raté les bons plans les plus alléchants du Black Friday, le week-end et le Cyber Monday vous offrent une session de rattrapage avec souvent des remises très intéressantes, selon vos besoins. Certains marchands en profitent par exemple pour liquider les stocks, d'autres prolongent pour vous laisser le temps de préparer vos cadeaux ou d'équiper la maison.