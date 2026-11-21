Découvrez les meilleures offres Black Friday avec la roue gravel EKOI GR-50 Carbone à 1 330 € et les promotions sur le lit Tediber, les Asics et le badge Fulli.

À l'occasion du Black Friday, l' EKOI GR-50 Carbone chute de -30 %, soit 570 € d'économie, et passe sous les 1 330 €. Il s'agit d'une paire de roues gravel carbone de 1 490 g couvrant de 29 à 52 mm de pneu, garantie à vie. Cette réduction s'applique à un produit haut de gamme conçu pour durer et offrir une polyvalence rare sur le marché du cyclisme.

Caractéristiques techniques de l'EKOI GR-50 Carbone

L'EKOI GR-50 Carbone est une paire de roues gravel carbone haut module de 1 490 g conçue pour ne jamais devoir être remplacée. La garantie à vie premier propriétaire et la limite de charge à 130 kg vélo et cycliste en font un équipement pensé pour le long terme. La compatibilité pneus de 29 à 52 mm en tubeless ou chambre à air couvre aussi bien la route rapide que le bikepacking chargé, sans second train de roues à prévoir.

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La roue libre KONIK D2W® à 40 dents réduit les frottements et fiabilise l'engagement sur terrain varié. Cette garantie à vie premier propriétaire, non transférable en cas de revente, assure la pérennité de l'investissement initial. La compatibilité pneus de 29 à 52 mm, Tubeless Ready ou chambre à air, permet une adaptation complète aux conditions de course ou de voyage.

Positionnement face à la concurrence gravel

Sur le segment des roues gravel carbone premium, l'EKOI GR-50 se distingue par un rapport poids-polyvalence rare à ce gabarit. La jante carbone haut module à crochets de 25 mm de largeur interne accepte des pneus de 29 à 52 mm en tubeless ou chambre, ce qui couvre aussi bien la course gravel que le voyage chargé en bikepacking.

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Les joints haute protection des roulements repoussent l'eau et la boue, réduisant la fréquence d'entretien nécessaire pour garder les mécanismes en bon état. La roue libre KONIK D2W® à 40 dents, deux fois plus compacte qu'un système à rochet classique, positionne mieux les roulements et réduit les frottements sur terrain varié.

Impact financier et expérience de conduite

Il faut quelques kilomètres de piste cassante pour mesurer ce que 1 490 g changent à la relance. La jante carbone absorbe les chocs sans alourdir le train roulant, et la plage de pneus de 29 à 52 mm évite d'arbitrer entre deux trains de roues selon l'itinéraire choisi.

La garantie à vie premier propriétaire supprime le coût de remplacement prévu sur la durée. À noter : cette garantie n'est pas transférable, elle perd donc sa valeur en case de revente. Pour un cycliste qui garde son matériel, la remise de 570 € ramène une roue conçue pour durer à un prix que le segment premium rend rarement accessible.

Promotions complémentaires sur d'autres secteurs

Parallèlement, 430 € d'économie immédiate, soit -29 % sur le prix affiché pendant le Black Month, le Tediber Lit en Bois passe à 1 040 €. Ce lit est fabriqué en bouleau massif finlandais issu de forêts certifiées durables, avec un vernis mat à base d'eau et un cadre en acier recyclé.

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Dans le domaine du sport et du divertissement, plusieurs rencontres de Ligue 1 McDonald's sont au programme de la 11ème journée. L'invaincu Lille reçoit au Stade Pierre-Mauroy (Decathlon Arena) l'Olympique Lyonnais qui reste sur une défaite. Le RC Lens reçoit au Stade Bollaert-Delelis le Toulouse FC qui vient de renouer avec la victoire, tandis que Monaco accueille Auxerre au Stade Louis-II.

L'offre Asics Gel-Nimbus 28 ultra-amortie perd 50 € et passe à 150 € sur I-Run. Sa semelle Hybrid Asicsgrip double caoutchouc résiste à l'abrasion sur asphalte et prolonge la durée de vie de chaque paire. Cinq mois sans succès pour Monaco face à Auxerre dans une rencontre clé pour les deux équipes en quête de redressement.

Des offres digitales complètent cette sélection. Fulli offre 12 mois de télépéage pour passer les péages sans ralentir dans 3 pays pendant le Black Friday. Le Fulli Badge Télépéage passe à 0 €, soit 12 mois offerts, avec une couverture étendue à la France, l'Espagne, le Portugal et plus de 1 000 parkings partenaires.

Enfin, pour les télétravailleurs nomades, NordVPN propose 3 mois offerts sur ses abonnements pour le Black Friday. Les formules commencent dès 2,99 € par mois. Cette occasion permet de protéger votre navigation, vos appareils et votre vie privée à moindre coût. Le coffret d'éponges INGA éco chute également de 25 % à moins de 12 € pour deux éponges réutilisables.