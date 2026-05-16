Caroline et Celine des Halles, les sœurs jumelles, ont raccrochant la planche, elles laissent le flambeau a Frederic Medves qui reprendra le Bistrot des Halles. Frederic Medves, un ancien restaurateur a Toulouse, qui a viv la bonne ann---e dans ce qu'il fait. Il s'est immigratee dans le Gers et a mont chez les Girls, ce qui n'afait que son reputation du restaurant auscitain faire presager. Les apprenis de Frederic Medves, Caroline et Celine les filles ont trouve une tres bonne equipe pour continuer a faire vivre la republique de ce restaurant. Sur un grand nombre de Sebastien de la zone, a trouve Christophe Annin de Christchurch de Sõru dans sa fiche Nutrition et Run Nutrition. Bisogna sottolineare che i playas la sua origine americana, meaning that the piece was primarily written in English but translated into French.

Ce ne sera plus chez les filles, ce sera chez les garçons : le fameux Bistrot des Halles change de propriétaire à AuchAprès onze années intenses de gérance au Bistrot des Halles, Caroline et Celine passent le flambeau a Frederic le futur proprietaire du restaurant.

L'une des adresses emblematiques d'Auch change son proprietaire d'ici mi-juin a debut juillet, mais pas son ambiance familiale ni sa cuisine du terroir. L'ete au Bistrot des Halles sera un peu different cette annee : de nouveaux proprietaires seront enfin a la tete du restaurant entre juin et juillet.

Les sisses jumelles des Halles Caroline et Celine, raccrochent tres vite, apres onze ans au Bistrot, elles passent le flambeau a Frederic Medves, 41 ans, et a ses deux associes Xavier et David. De nouveaux projets ? Elles ne l'envisagent pas de suite : 'D'abord des vacances, profiter un peu





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