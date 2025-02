Bison Futé met en orange le vendredi 14 février et en rouge le samedi 15 février

Ce week-end du 15-16 février marque le début des vacances scolaires pour la Zone C (Académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles) et la Corse, mais aussi la deuxième pour la zone B (Académies d'Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg) avec un fort trafic attendu. Bison Futé conseille d'éviter certaines autoroutes pendant les heures de pointe.

Attention si vous prenez la route à partir de ce vendredi 14 février. Bison Futé classe en effet cette journée en orange (circulation difficile) dans le sens des départs.

Ce week-end du 15-16 février marquera en effet le début des vacances scolaires pour la Zone C (Académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles) et la Corse, mais aussi la deuxième pour la zone B (Académies d'Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen et Strasbourg) avec un fort trafic attendu surtout dans l'Est de la France et vers les Alpes. Un trafic renforcé par certains de nos voisins européens avec le début des congés de Carnaval pour le Luxembourg et la zone Nord des Pays-Bas. Vendredi 14 février 'Dans le sens des départs, la circulation devrait être dense en zone Bourgogne et Est, en particulier sur l’A31', note Bison Futé, qui classe cette journée orange, soit une circulation difficile. En Île-de-France, les premiers ralentissements pouraient survenir dès la fin de matinée sur l’autoroute A6 entre Wissous et Chilly-Mazarin, et s'étendre dès le début d'après-midi aux autoroutes A6A, A6B, A86 et A6. En fin de journée, le cumul des trajets travail-domicile et ces départs en vacances ou en week-end renforcement les difficultés. Les conseils de Bison Futé pour cette journée du vendredi 14 février, dans le sens des départs: quittez ou traversez l’Île-de-France avant 10h, évitez l’autoroute A31 entre Nancy et le Luxembourg, de 17h et 19h, évitez l’autoroute A6 entre Fleury-en-Bière et Beaune, de 16h à 19h. Samedi 15 février Ce sera logiquement la journée la plus chargée du week-end, avec les régions Grand-Est et Auvergne-Rhône-Alpes classées rouge (circulation très difficile) dans le sens des départs. 'Des encombrements importants sont à prévoir dans la zone Bourgogne et Est (autoroute A6) et en direction de la région Auvergne-Rhône-Alpes (A40 et A43 en particulier). Ces difficultés pourraient apparaitre dès le début de la matinée et perdurer jusqu’en début de soirée', note Bison Futé. Dans le sens des retours, seule la région Auvergne-Rhône-Alpes est classée en orange. Les bouchons devraient se concentrer au départ de la région, sur les autoroutes A40 et A43, tout au long de la journée. Les conseils de Bison Futé pour cette journée du samedi 15 février, dans le sens des départs: évitez l’autoroute A6, entre Auxerre et Beaune, de 9h à 12h, évitez l’autoroute A31, entre Langres et Beaune, de 10h à 12h, évitez l’autoroute A39, entre Dijon et Viriat, de 12h à 14h, évitez l’autoroute A40, entre Mâcon et Passy, de 11h à 13h, évitez l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry de 8h à 14h et entre Chambéry et le tunnel du Fréjus, de 9h à 16h. Dans les sens des retours: évitez l’autoroute A40, entre Passy et Mâcon, de 9h à 14h, évitez l’autoroute A43, entre le Tunnel du Fréjus et Chambéry, de 8h à 16h et entre Chambéry et Lyon, de 8h et 18h. Dimanche 16 février Retour au calme le dimanche a priori avec une France verte (circulation normale, mais donc avec les difficultés habituelles d'un dimanche) toute la journée dans le sens des départs comme des arrivées





