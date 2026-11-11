Birmanie : Le conflit pour le pétrole artisanal à Magway

En Birmanie, la guerre civile se joue dans les champs de pétrole artisanal de Magway. Rebelles et armée s'affrontent pour contrôler ces ressources vitales face à la crise énergétique.

La région de Magway, au centre de la Birmanie, est devenue un théâtre majeur d'affrontements entre l'armée et les forces rebelles pour le contrôle des gisements de pétrole artisanal. Cette zone aride, surnommée Anyar Dubaï, attire désormais les combattants en raison de la vulnérabilité énergétique du pays et de la hausse des prix internationaux. Les exploitants locaux travaillent dans des conditions extrêmes, pris entre les tirs croisés et la précarité économique.

Un secteur vital sous haute tension

Les ouvriers comme Htun Aung, âgé de 52 ans, extraient du brut dans des derricks de fortune à Myaing pour un salaire hebdomadaire modique de 50 dollars. Ils font face à des risques quotidiens, notamment des frappes aériennes et de drones qui ont dépassé le total de l'année précédente selon l'observatoire Acled. La Birmanie importe 90 % de ses produits pétroliers, ce qui rend cette production locale stratégique face à la guerre au Moyen-Orient.

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Positions stratégiques des acteurs

Les rebelles alliés à la démocratie, dont les Forces de défense du peuple (PDF), affirment contrôler les champs depuis 2023. Leur porte-parole Pyae Phyo Kyaw décrit les offensives militaires comme une tentative de détruire une source de revenus cruciale. L'armée a toutefois annoncé en septembre avoir capturé plus de 130 puits à Myaing et 735 autres à Pakokku, intensifiant la compétition territoriale.

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Impact économique et financier

Thomas Kean de l'International Crisis Group souligne que ces petits gisements financent la guérilla grâce à leur discrétion. Bien que la production officielle soit faible avec environ 6 000 barils par jour selon l'EIA, les rejets artisanaux génèrent des millions de barils annuels. Les prospecteurs paient jusqu'à 3 500 dollars aux propriétaires fonciers pour louer des emplacements, alimentant ainsi les caisses des deux camps.