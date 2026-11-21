La Cour internationale de justice a jugé la Birmanie coupable de génocide contre les Rohingya, un précédent scruté pour la plainte contre Israël.

La Cour internationale de justice a jugé la Birmanie coupable de génocide contre les Rohingya, à l'issue d'une décision rendue jeudi 19 novembre. Le génocide en question a été commis en 2017, ce qui signifie que la juridiction s'est prononcée plusieurs années après les faits. Chargée de régler les différends entre États, la Cour internationale de justice fixe ainsi une qualification juridique qui dépasse le seul dossier birman.

Selon les experts cités par les médias, ce verdict va créer un précédent majeur, notamment pour la plainte déposée par l'Afrique du Sud contre Israël, qui accuse l'État israélien de génocide à Gaza. Vendredi 20 novembre, un journaliste israélien a établi un rapprochement direct entre les deux procédures, estimant que cette décision fragilise considérablement la défense d'Israël concernant ses actions à Gaza.

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Ce que la Cour internationale de justice a retenu contre la Birmanie

Dans son arrêt, la Cour internationale de justice évoque notamment des déplacements forcés de population comme éléments permettant de caractériser le génocide visant les Rohingya. Ces éléments constituent le cœur du raisonnement retenu contre la Birmanie.

La juridiction précise par ailleurs que vouloir combattre un groupe armé ou lutter contre le terrorisme n'est pas incompatible avec une intention génocidaire. Elle ajoute que le nombre de morts ne constitue pas un critère pour qualifier un génocide, ce qui distingue nettement la qualification juridique du simple bilan humain.

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Les positions opposées sur le dossier de Gaza

Le journaliste israélien cité plus haut rapproche de Gaza plusieurs éléments de l'arrêt : le fait que les enfants soient ciblés, avec le chiffre de 20.000 enfants tués à Gaza selon ses propos, la destruction systématique des infrastructures civiles et l'existence, selon lui, d'un plan clair de déplacement de la population. Il estime qu'on ne peut pas ne pas en tirer des conséquences pour la procédure entre l'Afrique du Sud et Israël.

Ahmed Najar, analyste politique palestinien, soutient à l'inverse que ce jugement ne tranchera pas le cas de Gaza, puisque la Cour internationale de justice est chargée de régler les différends entre États. De son côté, Pretoria, qui a déposé la plainte, affirme que les actes et omissions d'Israël revêtent un caractère génocidaire. Tel Aviv réfute ces accusations.

Impact sur Gaza et calendrier de la procédure judiciaire

Les autorités gazaouies font état d'un bilan des frappes israéliennes sur Gaza de 74.710 depuis le début de l'offensive israélienne. Le gouvernement de Benjamin Netanyahu continue de cibler le territoire enclavé, alors que la plainte sud-africaine reste pendante devant la Cour internationale de justice.

L'avocat Johan Souffy rappelle que, pour qu'il y ait génocide, il n'est pas nécessaire de tuer l'ensemble des membres d'un groupe. Il souligne aussi que le temps de la justice internationale est long : la procédure concernant les Rohingya a pris près de huit ans, ce qui donne une idée des délais attendus pour les dossiers liés à Gaza.