Biofortis Lance une Campagne Scientifique pour Recueillir des Sellles

L'entreprise nantaise Biofortis a lancé une campagne pour collecter des selles de patients volontaires afin de développer des médicaments à base de microbiote fécal pour lutter contre les cancers du sang.

Si l'opération peut paraître amusante, elle n'en demeure pas moins d'une importance scientifique considérable. L'entreprise nantaise Biofortis a récemment lancé une campagne sanitaire pour collecter des selles de patients volontaires. « Faites un geste pour la science », indique la société sur son site internet.

« Cette étude vise à collecter des selles de donneurs ayant un microbiote intestinal sain, destiné à traiter des patients atteints de cancers du sang avec des médicaments développés à base de microbiote fécal. » Jusqu'à 6 000 euros d'indemnisation sont prévus pour un parcours complet d'une durée de plus de deux mois. « Chaque don de selles effectué est contrôlé en laboratoire, puis transformé pour élaborer un médicament destiné à des personnes malades présentant un déséquilibre de leur microbiote intestinal », ajoute la société. Le 30 avril 2025 est la date limite pour les candidatures, et les dépôts peuvent se faire uniquement dans la métropole nantaise. Pour participer, il faut avoir entre 18 et 65 ans et passer trois étapes : répondre à un questionnaire en ligne, puis effectuer deux visites de qualification avec prise de sang. Au final, 85 volontaires seront retenus. Parmi eux, 18 donneurs resteront jusqu'à la fin de la campagne. Un médicament à base de microbiote fécal est composé notamment de bactéries provenant des selles de donneur sain permettant de restaurer ou modifier le microbiote intestinal d'un patient, indique la société Biofortis, spécialiste dans ce domaine. « Ces médicaments sont conçus pour rééquilibrer la flore intestinale et permettent de lutter contre certaines infections ou déséquilibres voire d'améliorer les traitements contre le cancer. », précise-t-elle.





