Binti Paris: Un hommage à la sœur disparue à travers la maroquinerie de luxe

Romdhane Hannachi, un jeune entrepreneur de 20 ans, a créé la marque Binti Paris pour rendre hommage à sa sœur décédée. La marque de maroquinerie haut de gamme, fruit d'une collaboration avec sa mère, allie l'artisanat tunisien et le savoir-faire français.

Au Petit-Quevilly, près de Rouen (Seine-Maritime), Romdhane Hannachi, 20 ans, a créé Binti Paris, une marque de maroquinerie de luxe, qu’il tient avec sa mère pour rendre hommage à sa grande sœur, partie trop tôt. La marque a déjà valu au jeune normand un beau succès, dont un prix à la 16e édition du concours Créactifs, organisé par la Métropole de Rouen. « C’était très impressionnant de passer devant le jury, mais ça m’a aidé financièrement et ouvert des portes », sourit Romdhane.

Une histoire de familleAlors qu’il n’a que 17 ans et est encore lycéen, il perd sa sœur, passionnée de mode. Avec sa mère, il cherche un moyen de lui rendre hommage. C’est ainsi qu’il crée Binti Paris, une marque de maroquinerie haut de gamme, pour la représenter, elle est « son héritage ». Lorsqu’il commence cette aventure, Romdhane n’a aucune connaissance du secteur, mais il ne baisse les bras pour autant. Chaque produit représente ma sœur. Quand je regarde un sac, je vois une partie d'elle, de la fille qu'elle était et de ce qu'elle aimait. Alors on pourrait être tenté de produire dans la précipitation quand on a des chutes de cuir, des opportunités ou des demandes des clients, mais on prend le temps de faire les choses bien. Romdhane Hannachi Co-créateur de Binti Paris C’est avec la designer Emmanuelle Barre qu’ont été pensés les premiers modèles. Aujourd’hui, après deux ans de travail, mère et fils gèrent tout à deux, de la conception à la mise en vente, en passant par la communication et la relation avec les artisans. En parallèle, le jeune homme est étudiant en alternance dans une école de commerce de Mont-Saint-Aignan.L’association de la France et de la TunisieBinti Paris mélange l’artisanat tunisien au savoir-faire français. La marque met un point d’honneur à valoriser des matériaux naturels. Parmi eux, le smar, une sorte de fibre végétale semblable à l’osier, séchée puis tressée à Gabès en Tunisie, et la soie de verre tunisienne, pour les pochons à l’intérieur des sacs.Vidéos : en ce moment sur Actu Pour le reste, il privilégie « un cuir issu des grandes tanneries européennes et le métal d’une bouclerie française ». La fabrication des sacs est confiée à un petit atelier en banlieue de Tunis, « un atelier responsable dans la manière de travailler et pour l’environnement, avec des artisans de la région », confie l’entrepreneur. C’est ainsi qu’il dit obtenir « une qualité supérieure ». Les sacs de Romdhane mélangent les cultures françaises et tunisiennes. (©JL/76actu)Si la marque se concentre sur la maroquinerie féminine, Romdhane voit plus loin. Des carrés de soie roulottés à la main, l’un orné d’une mosaïque tunisienne, l’autre d’une peinture réalisée par sa sœur, sont en production. Une ligne pour hommes pourrait aussi voir le jour.Avec ses créations, Romdhane veut s’adresser « aux femmes actives qui aiment la mode, les belles pièces et ont des valeurs d’écologie ». Côté inspiration, il cite Jacquemus comme une référence majeure. Il s’identifie à son parcours et à sa manière de construire un univers.Vers une boutique physique ?La majeure partie des ventes se font sur le site de la marque, mais l’étudiant et sa mère interviennent aussi sur des Salons et des ventes éphémères. Pour lui, « c’est important pour les clients de toucher et de ressentir le produit ». Le jeune entrepreneur ambitionne aussi un concept store avec d’autres créateurs dans le centre de Rouen et n’exclut pas d’ouvrir une boutique physique, dans quelques années.Il faut compter entre 295 et 495 euros pour s’offrir un sac à main. La marque développera, par la suite, des produits « plus entrée de gamme ». À lire aussi VIDÉO. Charles, souffleur de verre près de Rouen, est Meilleur ouvrier de France : « C’est ma passion » Aujourd’hui, Romdhane est fier du chemin qu’il a parcouru : « Au départ, nos proches pensaient que c’était risqué, maintenant ils admirent ce que l’on a fait. Un produit Binti, c’est un morceau de l’histoire de notre famille ».Binti Paris : bintiparis.comSuivez l’actualité de Rouen sur notre chaîne WhatsApp et sur notre compte TikTokSuivez toute l’actualité de vos villes et médias favoris en vous inscrivant à Mon Actu





actufr / 🏆 1. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

ARTISANAT ENTREPRENEURIAT LUXE FAMILLE HOMME

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Paris-SG - Reims du 25 janvierNotre pronostic : le Paris-SG bat Reims et plus de 1,5 but dans le match (1.31)

Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Toulouse – Paris-SG du 15 févrierNotre pronostic : le Paris-SG gagne à Toulouse par au moins deux buts d’écart (2.05)

Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Monaco - Aston Villa du 21 janvierNotre pronostic : Monaco ne perd pas face à Aston Villa et plus de 1,5 but dans le match (1.68)

Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Marseille – Strasbourg du 19 janvierNotre pronostic : Marseille ne perd pas face à Strasbourg et les deux équipes marquent (1.90)

Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Montpellier - Monaco du 17 janvierNotre pronostic : Monaco s’impose à Montpellier (1.58)

Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Rennes - Brest du 18 janvierNotre pronostic : pas de vainqueur entre Rennes et Brest (3.40)

Lire la suite »