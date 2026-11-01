Binance piratée pour 6,3 milliards de dollars : la Corée du Nord accusée

Le FBI accuse la Corée du Nord d'avoir volé 6,3 milliards de dollars sur Binance. La plateforme reprend les retraits tout en assumant les pertes financières pour les utilisateurs.

La plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance a annoncé dimanche 1er novembre la reprise progressive des retraits pour une partie de ses clients. Cette décision intervient après une cyberattaque massive qui a touché l'entreprise le jeudi 29 octobre, entraînant le vol d'un montant estimé à 6,3 milliards de dollars. Face à cet incident majeur, les opérations sont en cours de normalisation, bien que des délais de traitement puissent encore persister en raison du volume de trafic important.

Le FBI identifie les hackers nord-coréens

La police fédérale américaine, le FBI, a rendu public son analyse concernant cette intrusion informatique d'envergure. L'agence fédérale impute ce braquage numérique hors normes au groupe de hackers nord-coréen connu sous le nom de TraderTraitor. Selon les enquêteurs, ce groupe s'emploie actuellement à convertir les fonds volés en Ether, la cryptomonnaie native du réseau Ethereum. Le FBI a également diffusé une liste contenant environ 500 adresses Ethereum, identifiées comme étant utilisées par les membres de TraderTraitor pour blanchir les actifs détournés.

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Binance assure la sécurité des utilisateurs

Dans un communiqué publié sur la plateforme X, l'entreprise a précisé que la première série de retraits était désormais ouverte sur le réseau bitcoin. Binance a fermement garanti que les fonds des utilisateurs étaient en sécurité et que l'entreprise assumerait l'ensemble de l'impact financier lié aux fonds volés. Cette position vise à protéger les clients contre toute perte directe. Cependant, la plateforme a mis en garde ses utilisateurs en indiquant qu'ils pourraient subir des retards temporaires ou des temps de traitement plus longs en raison du volume de trafic considérable. Il n'existe selon elle aucun moyen d'éviter ces inconvénients temporaires liés à la normalisation des services.

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Suspicion de Donald Trump et contexte géopolitique

Malgré les accusations officielles du FBI, des doutes ont été émis par certaines figures politiques américaines. Le président américain Donald Trump a déclaré samedi 31 octobre qu'il n'était pas inquiet et qu'il était encore trop tôt pour conclure. Il a exprimé son incertitude quant à l'implication supposée de Pyongyang, soulignant que les informations étaient encore en cours de collecte. Cette attaque met néanmoins en lumière la capacité de la Corée du Nord à se procurer des revenus illicitement, malgré les lourdes sanctions internationales frappant le pays en raison de ses programmes nucléaires et de missiles balistiques. Le régime observe toujours une ligne dure concernant son arsenal nucléaire, comme l'a récemment rappelé Kim Yo Jong, sœur du dirigeant.