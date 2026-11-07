Binance piratée : Le programme secret de hackers nord-coréens dévoilé

La Corée du Nord utilise une armée de cyberguerriers formés dès l'enfance pour voler 6,3 milliards à Binance. Une stratégie nationale clé pour financer le régime.

La Corée du Nord a été identifiée comme l'instigatrice du piratage majeur ayant touché la plateforme Binance. Cette attaque s'est soldée par le vol de 6,3 milliards de dollars, soit 5,63 milliards d'euros. Il s'agit du plus important butin jamais récolté par les hackers nord-coréens. Cet événement marque une escalade dans la cyberguerre qui est devenue une priorité nationale depuis 2013.

Recrutement massif dès l'adolescence

Le dirigeant Kim Jong-un a bâtiment constitué une armée de hackers de classe mondiale. Ce programme sélectif fonctionne depuis plus d'une décennie. Il sélectionne chaque année environ 200 collégiens considérés comme les plus brillants. Le processus de recrutement commence dès l'âge de 11 ou 12 ans. Les autorités choisissent entre 150 et 200 enfants par an pour suivre un cursus en génie informatique. Cette formation précoce vise à identifier les talents futurs pour l'État.

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À 17 ans, les meilleurs éléments sont envoyés dans les universités nord-coréennes les plus prestigieuses. Ils subissent une nouvelle vague de sélection très rigoureuse. Quelques élus intègrent finalement l'unité cybermilitaire dédiée au piratage. Ceux qui ne deviennent pas pirates informatiques sont formés pour développer des logiciels. Ces applications sont ensuite vendues à des entreprises occidentales via des missions à distance.

Avantages matériels et incitations fortes

La Corée du Nord offre des incitations matérielles considérables à ses cyber-opérateurs. Ces avantages incluent un appartement spacieux à Pyongyang. Certains logements peuvent atteindre une superficie de 132 mètres carrés. Les parents des hackers peuvent également séjourner dans ces résidences. Des primes substantielles en devises fortes sont versées régulièrement. Le régime autorise également des voyages vers des pays alliés comme la Chine.

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Ces déplacements permettent aux hackers un accès plus libre à Internet. Les succès financiers rapportent jusqu'à 30% des gains en dollars américains. Cet argent va directement à l'unité militaire des hackers. Les spécialistes qui réussissent peuvent adhérer au parti au pouvoir. Ils contractent souvent des mariages prestigieux avec des familles de l'élite. Cela garantit un avenir social assuré pour ces individus sélectionnés.

Stratégie militaire et dénis de Pyongyang

La Corée du Nord a mis en place une unité cyber dès 1998. Son statut a été rehaussé après l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un. En 2013, le pays a déclaré que la cyberguerre était une épée polyvalente. Elle est considérée au même titre que les armes nucléaires et les missiles. Cette stratégie vise à renforcer la capacité de frappe du pays. C'est une arme secrète essentielle pour Kim Jong-un.

Le FBI et Binance ont officiellement déclaré que la Corée du Nord était responsable. Ce piratage massif est le résultat d'une longue période de formation. Cependant, Pyongyang a fermement nié ces accusations. Des cabinets d'enquête ont attribué l'attaque au groupe TraderTraitor. Ce démenti s'inscrit dans une tendance constante de rejeter les preuves. Ils qualifient ces accusations de provocations politiques montées de toutes pièces.

Enjeux géopolitiques et avenir du régime

Cette cyber-offensive représente un investissement extrêmement rentable pour le régime. Le groupe a évolué depuis des débuts modestes. Il gérait initialement des sites de jeux d'argent illégaux. Il réalise aujourd'hui le plus grand cyber-cambriolage au monde. Le mois dernier a marqué une étape décisive dans cette stratégie. Les exploits réussis financent partiellement les programmes nucléaires.

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Les médias d'État ne célèbrent pas publiquement ces exploits. Ils mettent plutôt en avant les étudiants talentueux en programmation. Cela cache l'ampleur réelle de l'opération militaire. Le Service national de renseignement sud-coréen estime à 8.400 personnes le nombre de cyber-opérateurs. Cette estimation date de 2024 et confirme l'ampleur de la menace. La cyberguerre reste au cœur de la doctrine sécuritaire nord-coréenne. Elle assure la survie du régime face aux sanctions internationales.