La Banque de France explique pourquoi le billet de 5 euros, bien que très utilisé, manque cruellement dans les circuits bancaires et les commerces.

Le billet de 5 euros connaît une situation paradoxale en France : il est l'une des coupures les plus sollicitées par les consommateurs pour leurs achats quotidiens, tout en restant extrêmement difficile à trouver dans les circuits de distribution traditionnels. Cette dislocation entre la forte demande des utilisateurs et la faible disponibilité physique des pièces est un phénomène structurel qui perdure dans le système financier national.

Une demande quotidienne massivement sous-estimée

La Banque de France met en lumière cette asymétrie dans son bulletin publié un lundi, soulignant que près d'un consommateur sur deux utilise ce billet spécifique pour régler des dépenses inférieures à 5 euros. Lors d'une enquête menée en septembre auprès de 3 280 personnes via les plateformes LinkedIn et Instagram, 77 % des sondés ont exprimé une préférence marquée pour le billet de 5 euros par rapport à l'usage de pièces de monnaie pour des montants équivalents.

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Cette coupure occupe une place centrale dans les habitudes de consommation locales, servant régulièrement au paiement de produits de première nécessité tels que la baguette de pain ou la presse écrite. Les commerçants la apprécient particulièrement pour sa facilité de gestion lors de la remise de la monnaie aux clients, ce qui renforce son attractivité dans les transactions de faible montant au quotidien.

Mécanisme de circulation bloqué dans l'économie de proximité

Contrairement aux autres coupures, le billet de 5 euros présente une trajectoire de circulation singulière car il reste piégé plus longtemps dans l'économie de proximité, englobant les distributeurs de billets, les commerces et les particuliers. Ce phénomène empêche la remontée régulière des billets vers les acteurs institutionnels chargés de la gestion fiduciaire, notamment les imprimeries nationales et la Banque de France, qui ne peuvent ainsi ni distribuer de nouveaux billets ni détruire les exemplaires usés.

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Les commandes émanant des banques et des acteurs du commerce auprès de la filière fiduciaire pour ce type de billet sont particulièrement faibles comparées aux autres coupures. En conséquence, les billets de 5 euros représentent seulement 2,3 % du volume total des billets commandés pour les usages quotidiens, une proportion qui s'étend des coupures de 5 euros jusqu'à celles de 50 euros.

Ce déséquilibre structurel signifie que les billets dégradés continuent de circuler dans les transactions courantes bien que leur état nécessite un remplacement urgent. La Banque de France indique que cette tendance est largement due aux difficultés rencontrées par les particuliers et les commerçants pour se procurer physiquement ces billets spécifiques, créant un goulot d'étranglement dans la disponibilité locale.

Contexte sectoriel et impacts économiques plus larges

Le billet de 5 euros possède également une dimension saisonnière notable, avec une remontée accrue dans les caisses de la Banque de France pendant l'été, signe de son attrait pour les touristes et les vacanciers qui utilisent cette coupure comme argent de poche pour les enfants. Dans un contexte bancaire plus large, la stabilité du secteur est mise à l'épreuve, comme en témoigne la cyberattaque ayant coûté environ 100 millions d'euros au Crédit Mutuel Arkéa, selon les déclarations de son président Julien Carmona.

Ces défis économiques et techniques coexistent avec l'émergence de nouvelles pratiques financières, telles que les demandes d'acomptes sur salaire liées aux nouveaux découverts bancaires, qui risquent d'augmenter à l'avenir. La persistance de cette rareté du petit billet impacte directement la fluidité des échanges de faible valeur, nécessitant une adaptation des stratégies de distribution fiduciaire par les établissements bancaires pour répondre aux réalités de l'économie quotidienne des Français.