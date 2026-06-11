Bill Gates denies any involvement in Jeffrey Epstein crimes, denies any wrongdoing

Bill Gates, the co-founder of Microsoft, categorically denied any involvement in Jeffrey Epstein's crimes and any wrongdoing. He stated that he never witnessed or had any indication of Epstein's criminal activities.

Des images d'une perquisition de la villa de Jeffrey Epstein ont été publiées. Il a catégoriquement rejeté toute implication dans les crimes de l'ancien financier américain, décédé en prison en 2019 avant son procès.

'Je veux l'exprimer très clairement : je n'ai jamais été témoin ou eu aucune indication qu'Epstein se livrait à une activité criminelle en cours', a martelé le cofondateur de Microsoft dans ses propos introductifs devant les parlementaires, publiés sur son site GatesNotes. 'Je n'ai jamais fait de mal à quiconque', a assuré le milliardaire de 70 ans, qui a affirmé que si Jeffrey Epstein avait bien tenté de 'nourrir une relation personnelle' avec lui, cela ne l'avait jamais intéressé.

'Je ne suis jamais allé sur son île, dans son ranch, ou dans sa maison de Floride', a-t-il indiqué. Après plus de cinq heures d'audition, Bill Gates a quitté le Capitole à Washington sans s'exprimer devant la presse. Plus tôt, à son arrivée, il avait dit 'espère que (s)on témoignage aiderait le travail important de cette commission pour rendre justice aux victimes' de Jeffrey Epstein.

Au moment de sa mort, l'ex-financier américain était notamment accusé d'avoir fait venir des mineuresLe président de la commission d'enquête, le député républicain James Comer, avait expliqué avant l'audition que les membres voulaient en savoir plus sur la relation de Bill Gates avec le criminel sexuel et sa complice Ghislaine Maxwell, qui purge une peine de vingt ans de prison aux Etats-Unis.

'Qu'a-t-il vu ? Savait-il ce qui se passait ? Était-il impliqué dans tout cela ?

', avait résumé l'élu, soulignant aussi que 'personne n'accuse Bill Gates d'un quelconque fait répréhensible'





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