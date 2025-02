Bilan Mi-Mandat du Canton de Gujan-Mestras : Préserver la Vie Locale et le Vivre Ensemble

Les conseillers départementaux Karine Desmoulin et Cédric Pain présentent les réalisations du canton de Gujan-Mestras depuis 2021, mettant l'accent sur le renforcement du lien social et l'amélioration du cadre de vie.

Les conseillers départementaux Karine Desmoulin, maire du Teich, et Cédric Pain, maire de Mios, ont présenté un bilan mi-mandat du canton de Gujan-Mestras lors de deux réunions publiques intitulées « Préserver la vie locale et le vivre ensemble ». Ces deux priorités ont été réaffirmées par les conseillers départementaux Karine Desmoulin et Cédric Pain pour leur canton de Gujan-Mestras , lors de deux réunions publiques de bilan des actions menées depuis 2021.

Le collège Val des Pins a été affecté par la présence de champignons toxiques. Des travaux importants ont été menés pendant les vacances d'été pour les éliminer. Ils devraient être définitivement terminés en janvier. Souhaitant « renforcer le lien social et améliorer le cadre de vie », ils ont notamment soutenu les aides aux associations sportives et culturelles avec plus d'un million d'euros et accompagné les investissements des collèges du canton qui accueillent 3 000 élèves : 5 millions d'euros ont financé l'extension du collège de Mios, permettant d'accueillir 200 élèves supplémentaires, et plus de 2 millions d'euros ont été consacrés aux travaux d'assainissement et de réaménagement du collège Val des Pins du Teich pour faire face à la prolifération de champignons. Ils ont souligné que 1 000 logements ont été construits sur le canton durant leur mandat, mais également qu'Insercycle, situé au Teich, structure de l'économie sociale et solidaire dédiée à l'insertion par l'activité économique, a été accompagné par le Département pour une création de poste (50 000 euros). Ils ont rappelé qu'il existe cinq aires de covoiturage sur le canton, équipées pour favoriser l'intermodalité, incluant des accès pour vélos et des bornes de recharge. Par ailleurs, Gironde Tourisme - Agence départementale du tourisme présidée par Karine Desmoulin - a créé une balade le long du sentier du littoral à la découverte des activités ostréicoles. « Nous voulons accompagner les professionnels du tourisme pour développer un accueil de qualité, inclusif et respectueux de tous, tout en valorisant notre patrimoine », explique Karine Desmoulin. Enfin, le Syndicat mixte des ports du bassin d’Arcachon, dans lequel ils siègent, a investi massivement : 1,35 million d'euros alloués pour le port de la Passerelle et 1,8 million d'euros pour celui du Larros afin de les nettoyer (enlèvement de déchets métalliques), les réaménager et créer plus d'une centaine de places.





