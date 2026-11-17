Benoît Perrin et Gabrielle Cluzel dressent un bilan sévère du quinquennat d'Emmanuel Macron sur Europe 1, pointant échecs économiques et sécuritaires majeurs.

Emmanuel Macron fait face à une critique frontale et sans appel de la part d'experts et de chroniqueurs lors de l'émission Sans concession diffusée sur Europe 1. Cette analyse collective vise à évaluer les résultats concrets du mandat présidentiel, en dénonçant notamment une gestion financière jugée désastreuse et une défaillance systémique dans le domaine de la sécurité intérieure.

Les interventions de Benoît Perrin constituent le volet central de cette critique économique. L'analyste dénonce explicitement l'incapacité du locataire de l'Élysée à maîtriser les finances de l'État, affirmant que "Il n'a rien fait pour empêcher la dérive de la dette publique" . Cette position résume une vision selon laquelle la politique budgétaire actuelle n'a pas su freiner l'accumulation des déficits, un point considéré comme critique pour la stabilité future du pays.

Also read Présidentielle 2027 : le maire de Marseille Benoît Payan souhaite introduire la proportionnelle aux législatives

Parallèlement à cette critique macroéconomique, Benoît Perrin souligne également l'absence de dynamisme structurel. Il déplore que le président n'ait pas "travailler sur la création de richesses" , indiquant que la croissance économique est restée à la traîne par rapport aux objectifs initiaux. Pour l'expert, cette inertie est le symptôme d'une approche qui n'a pas su libérer le potentiel productif national, contribuant ainsi à un sentiment général de stagnation.

Une anatomie de l'échec structurel

La sévérité du bilan ne se limite pas aux chiffres financiers. Benoît Perrin confirme que "Le bilan économique d'Emmanuel Macron est vraiment très mauvais" , une formulation qui résume l'ensemble de ses réserves. Il accuse spécifiquement l'administration de n'avoir "levé les freins à la croissance" , suggérant que les obstacles réglementaires ou politiques n'ont pas été suffisamment démantelés pour permettre une véritable reprise. Cette analyse pointe du doigt une inertie décisionnelle majeure durant les premières années du mandat.

Advertisement

L'ironie devient le ton dominant lorsque Benoît Perrin annonce son intention d' "attribuer des notes très mauvaises à l'élève Macron" . Cette métaphore pédagogique sert à illustrer la distance entre les promesses électorales et la réalité constatée sur le terrain. L'intervenant ne se contente pas d'une critique technique, mais propose une évaluation globale qui rejette l'idée d'une transition réussie vers une période de prospérité durable.

La dimension sécuritaire jugée catastrophique

Si Benoît Perrin se concentre sur l'économie, Gabrielle Cluzel apporte une perspective différente, tout aussi critique, sur le plan sécuritaire. Elle note que "Sur le plan sécuritaire, ça a été une catastrophe" , une affirmation qui renforce l'idée d'un bilan globalement négatif. Cette déclaration s'inscrit dans une reconnaissance large des préoccupations citoyennes face à l'insécurité, un sujet qui a marqué les débats publics durant tout le quinquennat et au-delà.

Gabrielle Cluzel pousse la critique plus loin en suggérant que "On pourrait écrire un bouquin sur l'anatomie d'un échec" . Cette image littéraire souligne la complexité et la profondeur des problèmes non résolus. Elle ne s'agit pas d'une simple défaillance ponctuelle, mais d'un ensemble de dysfonctionnements systémiques qui caractériseraient la période considérée. Cette vision transforme la critique en une analyse historique potentielle des causes de la perte de confiance institutionnelle.

En qualifiant la période de "Mozart de la déchéance" , Gabrielle Cluzel utilise une métaphore paradoxale qui oppose la splendeur artistique initiale à la ruine inéluctable. Cette expression poétique mais cinglante résume parfaitement l'opposition entre l'image projetée par l'Élysée et la réalité vécue par les citoyens. Elle illustre comment une promesse de renouveau a pu se transformer en un processus de déclin perçu comme accéléré par les décideurs.

Advertisement

L'émission Sans concession , présentée par Christine Kelly, a offert une tribune majeure à ces critiques. La journaliste a revient, sans concession, sur tous les sujets qui font l'actualité, permettant à ces experts de développer leur pensée sans filtre. Cette plateforme a permis de condensé des heures de débats en une série de constats durs, reflétant une partie significative de l'opinion publique critique à l'égard du gouvernement actuel.