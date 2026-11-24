Découvrez si Jean-Marie et Corinne sont toujours ensemble dans le bilan de L'amour est dans le pré. Ils emménagent ensemble et partagent leurs secrets.

Le bilan de la saison vingt-et-une de l'émission L'amour est dans le pré confirme la solidité de la relation entre Jean-Marie et Corinne. L'agriculteur céréalier et la candidate originaire de La Réunion ont officialisé leur engagement mutuel depuis la fin du tournage de la télé-réalité romance.

Emménagement et vie commune validés par le couple

Depuis que les caméras ont cessé de tourner, Jean-Marie a fait la demande à sa compagne de s'installer définitivement au sein de son exploitation agricole. Cette étape majeure de leur relation a été révélée lors de l'émission diffusée par M6 et disponible sur la plateforme M6+ pour les abonnés. Corinne, originaire de Lyon, a accepté de quitter son domicile lyonnais pour rejoindre la vie rurale de son partenaire.

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La Lyonnaise a déjà emménagé chez Jean-Marie depuis le mois d'août dernier. Cette transition ne signifie pas pour autant qu'elle mettra sa carrière professionnelle en pause. La jeune femme conserve ses ambitions et son indépendance financière dans cette nouvelle phase de son existence personnelle.

Carrière et intégration familiale au quotidien

Corinne a annoncé avoir l'intention de retrouver un emploi en tant que conductrice de bus dans la région de son adoption. Elle a précisé qu'elle ne se voyait pas rester inactive à la maison. Son objectif est de maintenir son autonomie tout en construisant son foyer avec l'agriculteur qu'elle a choisi après avoir hésité entre plusieurs prétendants.

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La cohabitation semble se dérouler sans heurts majeurs, notamment avec Colette, la mère de Jean-Marie. Cette dernière, présente au quotidien sur l'exploitation, ne manque pas d'exercer une pression régulière sur Corinne. Elle rappelle constamment à sa belle-fille qu'elle est encore en période d'essai dans la famille, un comportement qui n'impressionne pas la candidate.

Rétrospective des hésitations initiales de l'agriculteur

L'histoire a commencé avec plusieurs prétendantes, dont Claudia et deux candidates prénommées Cindy rencontrées lors d'un speed-dating parisien. Jean-Marie a finalement orienté son choix vers Corinne après avoir découvert sa personnalité en chair et en os. Les images de leur parcours ont montré l'agriculteur verser des larmes émotionnelles en regardant les séquences de leur histoire.

Il est à noter que les premières photos de Corinne avaient laissé Jean-Marie dubitatif. Ce manque d'enthousiasme initial avait vexé la candidate lorsqu'elle a découvert ces réactions lors de la diffusion télévisée. Cependant, l'agriculteur a vite revu son jugement dès qu'il a rencontré la Réunionnaise en personne lors de l'événement speed-dating.

Contacts persistants avec l'ancienne prétendante Claudia

Malgré le départ de Claudia de la ferme, celle-ci n'a pas totalement disparu du paysage après le tournage. L'ancien céréalier de la saison vingt-et-une a confié au journal Ouest-France que son ancienne prétendante avait repris contact avec lui une fois les caméras éteintes. Jean-Marie a déclaré qu'il ne se serait pas permis d'initier ce retour de contact.

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Ce bilan télévisé, diffusé le lundi trente novembre, apporte des réponses concrètes sur l'évolution des couples de la saison. Le deuxième épisode de ce bilan sera quant à lui diffusé le premier décembre. Les téléspectateurs pourront y suivre la suite des aventures d'autres participants tels que Mathieu, Samuel, Julien et Gilles, ainsi que le parcours mouvementé de Jean-Louis.