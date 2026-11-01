Bilan et projets du Ventoux Triathlon Club de Carpentras pour 2027

Le Ventoux Triathlon Club de Carpentras dresse le bilan de 2026 et dévoile ses projets 2027, incluant le triathlon local et des stages en Espagne.

Le Ventoux Triathlon Club (VTCC) de Carpentras a réuni ses membres au Domaine de la Camarette pour dresser le bilan de la saison 2026 et présenter les ambitions pour l'année à venir. Cette assemblée générale, qui a attiré un grand nombre d'adhérents, témoigne de la vitalité et de l'implication constante des licenciés dans la vie du club.

L'événement a permis de partager les expériences passées et d'évoquer les perspectives futures de l'association sportive.

Mobilisation et reconnaissance des partenaires

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Au-delà du simple bilan sportif, la soirée a mis en lumière l'importance cruciale de la cohésion, du bénévolat et de l'engagement collectif dans le développement du club. Les adhérents bénévoles participent activement à la vie associative, contribuant ainsi à la réussite des événements et au maintien d'une dynamique positive. Le club aborde donc cette nouvelle année avec enthousiasme, en conservant la même ambition de faire vivre la pratique du triathlon pour tous.

Lors de ce rassemblement, la municipalité a été chaleureusement remerciée pour la mise à disposition des infrastructures nécessaires aux activités tout au long de l'année. Les partenaires qui accompagnent le VTCC ont également été félicités pour leur soutien constant, soulignant que la réussite de l'association repose sur un réseau solide de collaborations locales et institutionnelles.

Projets ambitieux pour le triathlon de Carpentras 2027

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La préparation de la prochaine saison constitue le cœur des discussions, avec une attention particulière portée au triathlon de Carpentras 2027. Quatre formats de courses distincts seront proposés aux participants, offrant ainsi une diversité de défis pour les athlètes de tous niveaux. Cette initiative vise à élargir l'audience de la compétition locale et à encourager la participation de nouveaux triathlètes dans la région.

En plus de la compétition principale, le calendrier inclut trois stages organisés lors des vacances de février, qui se dérouleront en Espagne. Ces stages offrent une opportunité unique pour les membres du club de s'entraîner dans des conditions idéales et de renforcer leurs compétences techniques. Cette programmation souligne la volonté du club d'offrir des expériences complètes alliant compétition et formation.

Nouvelle équipe dirigeante et encadrement professionnel

Le bureau pour l'année 2027 a été officiellement présenté lors de cette réunion. Julie Berthilier assure la présidence, tandis qu'Amélie Guy Fleurier occupe le poste de trésorière et Philippe Polisset celui de secrétaire. Cette équipe mobilisée est soutenue par quatre coachs professionnels et sept encadrants bénévoles, tant jeunes qu'adultes, garantissant un encadrement de qualité.

Les activités prévues s'étendent également à des participations à d'autres triathlons en région et dans diverses destinations. L'objectif reste de maintenir la dynamique du club tout en préparant efficacement les athlètes pour les échéances majeures. Le Ventoux Triathlon Club de Carpentras confirme ainsi sa position comme un acteur majeur du sport local, prêt à relever les défis de la saison 2027 avec rigueur et passion.