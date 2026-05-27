Bilan de la Feria de Pentecôte à Nîmes : sécurité routière et contrôles renforcés

Près de 500 agents mobilisés chaque jour, 518 interventions de secours, et 140 conducteurs positifs à l'alcoolémie.

La Feria de Pentecôte de Nîmes , qui s'est déroulée du jeudi 21 mai au lundi 25 mai, affiche un bilan très satisfaisant du point de vue de la sécurité , selon la préfecture du Gard et la Ville de Nîmes , dans un communiqué conjoint.

Une belle affluence a marqué les cinq jours de festivités, avec plus de 500 policiers, gendarmes et militaires de l'opération Sentinelle mobilisés chaque jour, dont une unité de forces mobiles (Compagnie Républicaine de Sécurité). La reconduction du PC Interservices installé au sein des locaux de la Police Municipale de la Ville de Nîmes a permis une coordination fluide entre tous les acteurs de secours et de sécurité.

Les animations sur l'avenue Jean-Jaurès, nouveauté de cette Feria, ont réuni de nombreuses personnes sans aucun incident notable. Au total, 518 interventions de secours ont été réalisées par la Croix Rouge Française, le SDIS 30 et le SAMU 30. L'opération de prévention financée par la ville de Nîmes a effectué 4082 dépistages dans les espaces prévention des Arènes et du square Antonin, permettant à 2572 personnes testées positives de ne pas prendre la route.

Sur le plan de la sécurité routière, les unités de la Direction Interdépartementale de la Police Nationale du Gard et du Groupement de Gendarmerie Départementale du Gard ont mené de nombreux contrôles routiers jour et nuit sur les principaux axes autour de Nîmes et dans tout le département. Aucun accident mortel n'est à déplorer.

Cependant, sur les 5296 dépistages d'alcoolémie, 140 conducteurs étaient positifs (contre 137 en 2025 sur 6578 dépistages), et 69 suspensions de permis ont été prononcées (55 en 2025). Les forces de l'ordre ont procédé à 31 interpellations et sont intervenues pour mettre fin à 16 bagarres de rue mineures.

Les services de la direction départementale de la protection des populations et le service hygiène de la ville de Nîmes ont réalisé 49 contrôles dans des établissements alimentaires (restaurants, bodegas, casitas) et des stands non alimentaires, relevant 11 infractions. La police municipale et la direction interdépartementale de la police nationale ont effectué 189 contrôles de bars et bodegas.

Dans le cadre du nouvel arrêté municipal réglementant la diffusion de son pendant la Feria, 114 contrôles ont été menés, aboutissant à 4 verbalisations pour bruit excessif et 7 pour ouverture sans autorisation. Deux établissements ne respectant pas les normes de sécurité ont été fermés par arrêté municipal. Plusieurs épiceries ont été contrôlées, avec une infraction pour vente de protoxyde d'azote. Ce bilan globalement positif démontre l'efficacité des dispositifs mis en place pour garantir la sécurité des festivités





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