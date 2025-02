Bijouterie Decazeville Soutient Association 'Aide aux Animaux du Bassin'

Une bijouterie à Decazeville a reversé 10% de ses ventes du mois de janvier à une association locale dédiée à la protection des animaux. L'association 'Aide aux animaux du Bassin' a ainsi reçu 1722,50 euros, accompagnés de 71 euros de dons volontaires. Cette opération a été saluée par les clients et les responsables de l'association, qui mettent en lumière les besoins croissants de financement et de bénévoles pour prendre en charge des animaux errants et abandonnés.

Virginie Aguiar, propriétaire de la bijouterie 'Vernhes' à Decazeville, a réalisé une première en répartissant 10 % de ses ventes réalisées en janvier à l'association 'Aide aux animaux du Bassin'. Au total, 1722,50 euros ont été remis à l'organisme, accompagnés d'une pochette de 71 euros de dons volontaires. Cette action a rencontré un vif enthousiasme auprès des clients. Pour Virginie Aguiar, soutenir cette cause était primordial.

'Aide aux animaux du Bassin' mène un travail important dans la protection des animaux. Active depuis 19 ans, l'association fait face à un manque de financement croissant et à des dépenses toujours plus élevées. Son rôle est essentiel : trouver des familles d'accueil pour les animaux errants, prendre en charge leurs soins vétérinaires et surtout, les faire stériliser afin de prévenir la prolifération et les conditions de vie précaires. Pour les chats, la stérilisation coûte environ 70 euros pour une femelle et 50 euros pour un mâle. Si la mairie reverse 3 euros à l'association pour chaque stérilisation, le nombre d'animaux abandonnés continue d'augmenter. L'association prend en charge environ 300 animaux sur l'ensemble du territoire. Cette opération solidaire constitue donc une aubaine pour l'association. 'Nous sommes très reconnaissants de ce don, car il nous permettra de régler les factures vétérinaires. L'argent servira également à acheter des croquettes pour les familles d'accueil et de la nourriture spécifique pour les animaux malades nécessitant une régime particulier, comme les animaux diabétiques.', explique Marie Stachurka, présidente de l'association. L'association est également à la recherche de bénévoles, car Marie et sa mère, Nadine, qui dirigent également l'organisme, doivent souvent héberger des animaux chez elles. Les besoins en bénévoles sont constants.





