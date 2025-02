Biereth, Ismaily et les Aiglons dominent l'équipe type de la 22e journée

Mika Biereth poursuit son incroyable début de saison avec un nouveau triplé, le plaçant comme le premier joueur à inscrire 7 buts sur ses 5 premiers matches en Ligue 1 depuis 70 ans. L'équipe type de la semaine est dominée par les joueurs de l'Olympique de Marseille et de l'OGC Nice, avec Ismaily et Evann Guessand notamment pour leurs performances exceptionnelles.

OM a investi en nombre notre équipe type de la 22e journée, avec la meilleure moyenne collective et pas moins de quatre joueurs présents dans le onze. Biereth, rien ne l'arrête. Jamais un joueur de Monaco n'avait inscrit 7 buts sur ses 5 premiers matches de Ligue 1 sous le maillot à la diagonale. Arrivé en janvier de Sturm Graz, Mika Biereth répond largement aux attentes, avec un deuxième triplé inscrit samedi contre Nantes (7-1), deux semaines après celui face à Auxerre (4-2).

Sur les 70 dernières années, le Danois est devenu le premier joueur du Championnat - tous clubs confondus - à réussir cette performance sur ses 5 premiers matches. L'ancien Gunner connaît ainsi sa deuxième apparition dans notre équipe type. Et l'attaque monégasque en avait bien besoin. Un « vieux » plutôt qu'un jeune. Le jeune Strasbourgeois Valentin Barco (20 ans), noté 7 après sa passe décisive à Lens (2-0), n'est pas passé loin de connaître sa première apparition dans notre équipe type. Mais il a perdu sa place en fin de soirée dimanche, au vu de la prestation de l'expérimenté Ismaily sur la pelouse de Rennes (2-2). Le latéral gauche lillois de 35 ans a brillé défensivement comme sur les contres et se retrouve pour la première fois de la saison dans notre onze, lui qui a été longtemps blessé à un genou. Cela ne lui était plus arrivé depuis novembre 2023. Des Aiglons dans le vent. Leader aux notes L'Équipe après la 19e journée, l'OGC Nice avait depuis été redoublé par le PSG, mais le mano a mano continue. Les Niçois ont repris les commandes ce week-end (5,48 contre 5,47). Sur le plan individuel, c'est un Niçois, Evann Guessand, qui reste le dauphin d'Ousmane Dembélé chez les joueurs de champ. Et son entraîneur Franck Haise est le premier poursuivant de Luis Enrique dans leur classement spécifique. Il n'y a que dans le but que Marcin Bulka est en retrait (9e)





