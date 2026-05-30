Bienvenue aux nouveaux Plumelinois : retour sur la cérémonie d'accueil des bébés et des familles

La mairie de Plumelin a organisé une rencontre pour célébrer l'arrivée des nouveaux habitants et des bébés nés en 2025, marquant l'attractivité de la commune et ses efforts d'intégration.

La commune de Plumelin , située près de Locminé, a organisé une cérémonie d'accueil pour les nouveaux habitants arrivés depuis 2025, notamment les familles ayant eu un enfant cette même année.

Vingt-deux bébés sont nés en 2025 à Plumelin, avec une égalité parfaite entre filles et garçons. Lors de l'événement, chaque enfant a reçu un set de couverts personnalisé avec son prénom gravé. Certains prénoms se distinguent par leur originalité, tels que Aedann, Alexie, Alma, Alba, Ezio ou Léyan. Cette rencontre a également été l'occasion de souhaiter la bienvenue aux familles qui ont choisi Plumelin comme nouveau lieu de vie.

Parmi elles, Adeline Jaffrezo, 35 ans, et Allan Gaudin, 31 ans, parents du petit Aedann, âgé de 16 mois bientôt, ont emménagé en décembre dernier en provenance de Pontivy. La mère de famille explique que la décision a été motivée par la recherche d'un logement plus adapté à l'arrivée du bébé. Le couple apprécie la tranquillité offerte par la commune, tout en soulignant son dynamisme, avec de nombreuses animations et structures adaptées aux jeunes enfants.

Les nouvelles familles ont reçu des pochettes contenant des informations pratiques sur la commune ainsi que des pass d'accès à des équipements locaux : la médiathèque, la piscine et le parc d'attractions Kingoland. Le maire Pierre Guégan a profité de cette assemblée pour présenter Plumelin, une commune d'un peu plus de 3 000 habitants en croissance, qui développe ses services et ses infrastructures afin d'attirer de nouveaux résidents. Plusieurs lotissements récents contribuent à cet essor démographique.

La cérémonie illustre la volonté municipale de favoriser l'intégration et de créer un lien social fort entre les habitants. Parallèlement, d'autres sujets d'actualité ont été mentionnés, comme la participation du mécanicien Aurélien Letheux, connu de l'émission Wheeler Dealers France, à la Twin'Cup Prix du tabac, ainsi que l'augmentation prochaine des prix des paquets de cigarettes à compter du 1er juin 2026.

Enfin, des problèmes d'approvisionnement dans les supermarchés ont été notés, avec des rayons vides de glaces, fruits et légumes ces derniers jours





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