Bien-être pendant la grossesse : Conseils et astuces

Découvrez des conseils précieux pour prendre soin de votre peau, éviter les vergetures et les jambes lourdes pendant votre grossesse. Explorez les questions sur l'exposition solaire, les changements capillaires après l'accouchement et la récupération physique.

Enceinte, vous êtes rayonnante ! Mais quelques petits soucis peuvent parfois ternir cette beauté qui émane de vous. Comment soigner votre peau mise à rude épreuve par l'apparition de vos rondeurs ? Peut-on éviter les jambes lourdes , les vergetures et autres petits désagréments ? Suivez le guide ! Si on n’y prête pas garde, pendant la grossesse des vergetures risquent de faire leur nid pour ne plus jamais repartir. En effet, ces stries blanches à la surface de la peau sont comme des cicatrices.

Une fois installées, elles sont définitives. Pendant la grossesse, les femmes enceintes voient apparaître sur leur ventre une ligne brune. Qu'est-ce que c'est exactement ? Quand apparaît-elle ? Quand disparaît-elle ? Que peut-on y faire ? On fait le point avec une dermatologue. Pourquoi doit-on se méfier du soleil pendant la grossesse ? Comment s'en protéger au mieux ? Puis-je appliquer de l'autobronzant lorsque je suis enceinte ?... Le retour des beaux jours et du soleil soulève un certain nombre de questions chez les futures mamans. Vos questions, nos réponses, avec l'aide du Dr Stéphane Bounan, gynécologue-obstétricien à la maternité Saint-Denis, et du Dr Jean-Claude Béani, professeur de dermatologie. Après l'accouchement, la jeune maman peut perdre ses cheveux. Pas de panique, cette forme d'alopécie post-partum est tout à fait classique et touche la moitié des femmes. Bien qu'elle soit réversible, il est préférable d'agir rapidement pour ne pas voir sa chevelure perdre de son volume. Tous nos conseils. Vous venez de donner le jour à un merveilleux bébé et vous êtes folle de joie. Mais vous aimeriez aussi pouvoir rentrer dans vos jeans… Pour retrouver très vite votre silhouette sans vous imposer de régime draconien, prenez-vous en main dès aujourd'hui. Offert ou acheté en début de grossesse, le bola n'est pas un bijou comme les autres. Outre la symbolique de l'attachement, son achat impose quelques précautions. Comment bien choisir un bola de grossesse, sans danger, et qu'en faire après la naissance du bébé ? On fait le point. Quand peut-on reprendre le sport après l'accouchement ? Quels bénéfices sur le bien-être de la maman ? Quels sports choisir ? Quelles activités éviter ? On fait le point pour une bonne remise en forme après une grossesse. Souvent utilisé par les futures mamans, le bandeau de grossesse permet de mettre en valeur, voire de soutenir le ventre rond. Est-ce vraiment utile ou plutôt un accessoire de mode ? Comment le positionner ? Une sage-femme répond à nos questions. Doctissimo vous propose une sélection de produits de maquillage sains, sans substances controversées, sans huiles essentielles, qui conviennent aux peaux des femmes enceintes. Transmettre la vie fait partie des grands moments de la vie d'une femme. Il faut donc mettre toutes les chances de son côté pour que cet événement se déroule dans les meilleures conditions possibles. Vous avez bouclé votre valise et celle du bébé. Il vous reste à constituer votre vanity. Check-list des produits indispensables à emporter à la maternité. Kim Kardashian, Jessica Alba, Amber Rose… Les stars américaines affichent fièrement leur corset minceur sur les réseaux sociaux quelques jours seulement après leur accouchement. Objectif ? Retrouver un ventre plat rapidement. Pour le Dr Bernadette de Gasquet, spécialiste du périnée et de la maternité, cette pratique est dangereuse et inefficace dans la perte de poids. Loin de l’image un peu vieillotte de ce que l’on pouvait proposer il y a encore quelques années, la lingerie d’allaitement offre aujourd’hui un large choix de modèles, de couleurs, de styles pour toutes les femmes. Notre sélection de jolis soutien-gorge de grossesse et d’allaitement.





