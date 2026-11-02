Bidart réhabilite son littoral face à l'érosion : la plage du Centre sauvegardée

Bidart investit massivement pour protéger la plage du Centre et le littoral basque contre l'érosion côtière. Découvrez les travaux et la stratégie de la ville.

La ville de Bidart consacre un budget considérable à la réhabilitation et à la protection de son littoral. Cet effort majeur vise à préserver l'identité locale face aux menaces environnementales croissantes. L'exemple le plus emblématique de cette stratégie est la plage du Centre, un spot prisé des habitants et des visiteurs depuis des décennies. Cette initiative locale s'inscrit dans une volonté plus large de sécuriser les installations tout en respectant l'écosystème unique de la côte basque.

Un cocon préservé face à l'érosion

La configuration géographique de la plage du Centre en fait un véritable cocon naturel. Enserrée entre deux falaises, la langue de sable mesure environ cinq cents mètres de long. Elle est pratiquement invisible depuis le haut des falaises, où les véhicules à moteur doivent être laissés dans un parking aménagé spécialement à cet effet. Cette accessibilité restreinte contribue à préserver l'art de vivre bidartar, isolant ce lieu du reste du monde et de ses problèmes quotidiens. Pour ceux qui y connaissent chaque recoin, se trouver en bas signifie entrer hors du temps.

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Ce spot concentre tout ce qui fait la saveur de l'océan dans le Pays basque. Les vagues, les rochers, les amis et une murette emblématique y créent une ambiance sociale unique. Thomas La Fonta, président du Bidarteko Surf Club, en est un inconditionnel. Il y a grandi, y travaille et ne s'en éloigne jamais vraiment, sauf pour des compétitions lointaines. La plage est un élément essentiel de socialisation, indispensable pour bronzer à marée haute et servant d'appui pratique pour les vélos et les planches de surf.

Investissements massifs pour la sécurité

La murette, autrefois simple appui, aurait pu disparaître en raison de l'érosion côtière aggravée par les aléas climatiques. Depuis le tournant du siècle, les falaises et les structures de soutien souffrent de conditions toujours plus brutales. Chaque hiver a apporté son lot de glissements de terrain, d'éboulements, de chutes de pierre et d'affaissements de chaussée. Ces phénomènes naturels ont même provoqué l'effondrement du promenoir, mettant en péril la sécurité des usagers et la viabilité du site touristique.

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En janvier 2022, Bidart a été inscrite sur la liste des communes très vulnérables à l'érosion dans le cadre de la loi climat et résilience. Cette démarche officielle a contraint la municipalité à analyser l'impact de l'érosion à trente et cent ans. Les aménagements doivent désormais être adaptés en fonction de ces projections à long terme. Les travaux de renforcement les plus spectaculaires de la plage du Centre ont eu lieu en décembre 2023, marquant une étape cruciale dans cette stratégie de protection durable du patrimoine naturel local.

Stratégie ciblée de gestion du trait de côte

Bien avant cet exercice de prospective, la Ville de Bidart a pris en main le destin de son littoral. Le choix stratégique consiste à ne pas s'escrimer à protéger la totalité de la côte, mais à cibler des endroits précis. Cette sélection se fait en fonction des possibilités géologiques et des activités économiques ou résidentielles des différents secteurs concernés. Cette approche raisonnée permet d'optimiser les ressources financières limitées tout en garantissant une protection efficace là où les enjeux sont les plus grands pour la communauté locale.

La ville a obtenu des contributions d'autres collectivités pour financer les sept millions d'euros nécessaires aux premières phases des travaux. Ces fonds ont permis de réaliser des soutènements, des enrochements et de sécuriser le promenoir ainsi que la rue de la Plage. Les travaux importants, commencés à l'automne 2021, se poursuivent encore à ce jour. Cette mobilisation financière exceptionnelle démontre l'engagement fort des autorités locales pour assurer la pérennité de cet espace public majeur pour les habitants et les touristes.

Végétalisation et réhabilitation des infrastructures

La recette adoptée pour ce secteur consiste à alléger les structures en haut et à renforcer celles en bas. Les parois sont consolidées tout en ménageant une évacuation efficace de l'eau. Cette méthode vise à éviter la création de poches d'eau en contrebas qui, en se vidant progressivement, laissent des creux dangereux qui s'affaissent rapidement. Pour rendre l'environnement moins minéral et plus durable, des espaces ont été végétalisés. Cela permet de créer une plage herbeuse pour accueillir les baigneurs lorsque le sable est recouvert à marée haute.

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La phase actuelle, bien que moins technique, est la plus visible pour les fréquentateurs du site. Elle consiste en la réhabilitation du bâtiment abritant le restaurant La Tantina de la Playa, le poste de secours et le club de surf. Le site d'Erretegia a été le premier à être libéré de ses enrochements et de la circulation automobile au profit de cheminements doux et de plantes endémiques. Tout récemment, la plage de l'Uhabia, au sud, a été réhabilitée dans le même esprit, avec un décroûtage des espaces bitumés et une mise à distance des véhicules. La plage du Centre reste exposée, mais son lifting devrait la rendre belle pour encore quelques décennies, assurant la survie de ce joyau côtier.