Biarritz : Remplacement des DSP par une plateforme numérique pour les écoles de surf

Le projet biarrot de supprimer les délégations de service public des écoles de surf au profit d'une plateforme ouverte suscite de vives critiques de l'opposition et des moniteurs.

La mairie de Biarritz a officiellement acté le principe de l'ouverture totale des plages pour l'enseignement du surf lors du conseil municipal du lundi 2 novembre. Cette décision majeure implique la suppression des délégations de service public (DSP) actuelles au profit d'une plateforme numérique d'inscription, remplaçant ainsi le système exclusif de cinq ans qui régissait jusqu'ici l'occupation du domaine public.

Fin des DSP et nouveau modèle numérique

Les vingt écoles de surf fonctionnant actuellement à Biarritz voient leurs délégations arriver à échéance le 15 novembre. Ce système historique permettait à ces structures, après une sélection sur dossier, d'occuper la plage et le domaine public en échange du versement de 8 % de leur chiffre d'affaires à la collectivité. Le nouveau modèle présenté par la municipalité, en présence du maire Serge Blanco, vise à instaurer un régime d'inscription où les moniteurs opéreraient en tant qu'indépendants sur cette plateforme digitale.

Also read Biarritz: deux chantiers de rénovation de la chaussée annoncés, le stationnement et la circulation modifiés

Nathalie Destandau, adjointe déléguée aux sports, a présenté ce changement comme l'une des mesures phares du plan communal de prévention pour l'année 2025. L'objectif affiché est d'apporter une réponse globale à la surfréquentation croissante des spots nautiques en responsabilisant l'ensemble des acteurs. Cette réforme s'inscrit dans un plan à six axes qui inclut une charte du surf, une implication accrue des loueurs, la création d'une brigade des plages et une communication renforcée autour de la sécurité.

Critiques de l'opposition et des professionnels

Guillaume Barucq et Ana Ezcurra, élus de Biarritz Berri - Nouvelles Vagues, ont fermement contesté la méthode de concertation utilisée par la majorité. Ils estiment que les discussions de cet été étaient trop générales et que le dossier spécifique n'a jamais été véritablement posé sur la table. Ana Ezcurra a qualifié la présentation du rapport de DSP de biaisée, arguant qu'elle occulte le rôle crucial des surfeurs qui suppléent régulièrement les maîtres-nageurs.

Advertisement

La critique porte également sur l'efficacité même du système proposé. Les opposants jugent inefficace le principe du premier arrivé, premier servi, soulignant que la rapidité d'inscription ne garantit en rien la qualité de l'enseignement. De plus, ils pointent du doigt l'impossibilité pratique de contrôler les " écoles sauvages " qui ne s'inscriraient nulle part sur cette nouvelle plateforme, créant ainsi un chaos potentiel sur le littoral.

Des inquiétudes économiques et sociales émergent également parmi les employés des écoles. Ceux-ci déplorent un manque criant d'information préalable, affirmant n'avoir été convoqués à aucune réunion. La transformation en auto-entrepreneurs est perçue comme une transition brutale, notamment alors que de nombreux contrats à durée déterminée (CDD) prennent fin ce mois-ci, laissant les travailleurs dans une situation de précarité juridique et financière incertaine.

Défis financiers et prochaines étapes

Nicolas Sourice-Mainfroid et Maider Arosteguy, de la liste Ensemble, vivons Biarritz, ont appelé à une prolongation d'un an des DSP pour permettre une concertation plus approfondie. Ils ont mis en lumière les coûts considérables de mise en œuvre de la plateforme, estimant à près de 40 000 euros l'investissement nécessaire pour acquérir le matériel, développer le site et organiser la logistique. Maider Arosteguy a comparé cette plateforme à un parcoursup du surf, soulignant la complexité de son déploiement immédiat.

Alors que le bilan 2025 du plan de prévention est débattu, la tension reste palpable entre la volonté municipale de moderniser et ouvrir le service et la nécessité perçue par les acteurs du secteur de sécuriser leurs moyens d'existence. L'issue de cette réforme, dont l'application est prévue dès le 15 novembre, dépendra de la capacité de la municipalité à rassurer les professionnels tout en tenant ses engagements de sécurité et de gestion de l'espace public.