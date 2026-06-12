Biarritz : les 15 ans de la Cité de l'océan, entre polémiques et renaissance

Retour sur les débuts controversés de la Cité de l'océan à Biarritz, inaugurée en 2011 par Didier Borotra. Entre espoirs déçus, difficultés financières et redressement, l'équipement fête ses quinze ans en s'affirmant comme un acteur culturel majeur.

Il y a quinze ans, le 25 juin 2011, la Cité de l'océan ouvrait ses portes à Biarritz , portée par l'ambition de Didier Borotra, maire de la ville de 1991 à 2014.

Ce projet phare, surnommé le palais d'Ilbarritz par ses détracteurs, devait incarner la renaissance de la station balnéaire et attirer des foules de visiteurs. L'inauguration, en grande pompe, réunissait la navigatrice Maud Fontenoy et le président du Sénat Gérard Larcher, témoignant du soutien politique dont bénéficiait l'édile. Pourtant, dès le départ, l'équipement suscitait la controverse, entre coût faramineux et doutes sur sa viabilité économique.

Le projet Biarritz Océan, d'un montant total de 35 millions d'euros, incluait la Cité de l'océan et l'extension du musée de la Mer pour former un complexe dédié à la culture marine. Pour le financer, la municipalité avait signé un partenariat public-privé de trente ans avec Vinci constructions, une décision vivement critiquée par l'opposition. Celle-ci dénonçait également l'achat d'une statue monumentale, La Dame de la mer, par l'artiste Manolo Valdés, pour 500 000 euros.

Didier Borotra espérait que cette œuvre deviendrait un symbole, à l'image du Chien de Jeff Koons pour le Guggenheim de Bilbao, mais les premiers bilans étaient amers : la fréquentation peinait à décoller, et la société d'économie mixte accusait des pertes annuelles de 600 000 euros. Il a fallu attendre l'arrivée d'un nouveau directeur, Olivier Mercoli, en 2016, pour redresser la barre.

En dynamisant les offres commerciales et en renouvelant les expositions, la Cité de l'océan a fini par générer 820 000 euros de bénéfices en 2021. Aujourd'hui, l'équipement s'affirme comme un passeur de connaissances, sensibilisant le public à la fragilité du monde marin. Mais les défis persistent : face à la concurrence des musées voisins et aux attentes des visiteurs, les candidats à la mairie de Biarritz multiplient les propositions pour redonner un cap à cet équipement emblématique.

L'histoire de la Cité de l'océan illustre les difficultés de concilier ambition politique, investissement public et réalité touristique





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