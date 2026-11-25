Découvrez l'histoire vraie de la statue de la Vierge de Biarritz. Offerte en 1865 par Édouard Blanchard, cette légende locale éclairez le rôle clé de ce donateur bayonnais.

La statue emblématique de la Vierge perchée sur le rocher percé de Biarritz célèbre cette année son 161e anniversaire. Contrairement à la rumeur tenace attribuant son offrande aux pêcheurs locaux, les archives du Musée historique de Biarritz confirment que ce don provient en réalité d'un habitant de Bayonne. Cette précision historique, mise en lumière par les bénévoles de l'association, dissipe un mythe ancré dans la conscience collective depuis plus d'un siècle et demi.

Mise à jour des archives historiques

La page Facebook du Musée historique de Biarritz, suivie par plus de 5 000 personnes, a publié un message détaillé en cette fin novembre pour rectifier le récit traditionnel. L'auteur de la publication, qui raconte les histoires de la ville depuis 2012, rend hommage à Édouard Blanchard. Ce dernier est identifié comme le véritable mécène ayant financé et offert la statue à la municipalité biarrote, bien que sa mère résidât à Biarritz. Les archives démontrent que cette figure est surnommée le plus Biarrot des Bayonnais en raison de son admiration enthousiaste pour la ville côtière.

Also read Biarritz : la neuvième édition du Fipadoc se tiendra du 22 au 30 janvier 2027

Le contexte politique et maritime de 1864

Le récit remonte à l'année 1864, période où l'empereur Napoléon III supervisait la construction d'un port refuge à Biarritz.同期, une exposition franco-espagnole se tenait à Bayonne, où Édouard Blanchard a repéré la statue en fonte de la Vierge Marie tenant l'enfant Jésus. L'œuvre provenait des fonderies Ducal et fils, situées à Bordeaux. Blanchard y a vu immédiatement un symbole protecteur pour les marins naviguant dans les eaux agitées de la côte atlantique.

En croisant l'empereur sur le chantier du port, Édouard Blanchard lui aurait adressé cette promesse : Majesté, vous construisez un port et moi j'y ferai placer, sur le rocher percé, une statue de la Vierge pour le protéger. Cette interaction directe avec le souverain a facilité l'installation de la sculpture. Le curé Cazaux a bénédictionné l'œuvre avant sa mise en place, scellant ainsi son importance spirituelle et culturelle pour la communauté maritime locale.

Advertisement

La révélation par les archivistes bénévoles

L'histoire est aujourd'hui reconstituée dans le petit musée associatif, installé dans l'ancienne église anglicane Saint-Andrews, près des Halles de Biarritz. Jacques Soteras et Éliane Bidegain, deux archivistes bénévoles, sont les gardiens de ces mémoires. Éliane Bidegain a collecté des milliers de numéros de la Gazette de Biarritz, un quotidien local publié de 1893 à août 1944. Depuis bientôt deux ans, elle numérise toute la collection du musée pour préserver ces traces.

Éliane Bidegain, passionnée d'archives depuis 1988, confirme que Édouard Blanchard a bien offert la statue à la Ville de Biarritz. Cette version est corroborée par un numéro de La Gazette de Biarritz de 1962. L'article de 1962 a été rédigé par Michel Fortuné, ancien archiviste du musée et auteur d'un registre d'informations précieuses. Ces documents originaux permettent de contrer la légende urbaine qui attribue le don aux pêcheurs en quête de protection divine.

Héritage familial et protection des tamaris

Édouard Blanchard fait partie des personnages marquants de l'histoire biarrote qui risquaient d'être oubliés. La rivalité traditionnelle entre Biarrots et Bayonnais rend cette offrande particulière, sachant que sa mère habitait Biarritz. Outre son geste philanthropique, sa famille a défendu les tamaris, arbres emblématiques du littoral basque. Elle préconisait leur plantation partout, considérant ces végétaux comme essentiels à la protection du littoral avant l'heure de l'écologie moderne.

La statue, bénie par le curé Cazaux, apparaît pour la première fois au-dessus des flots le 11 juin 1865. Elle affronte toutes les tempêtes depuis cette date, devenant le symbole visible de la ville. L'intervention d'Édouard Blanchard, bien que peu connue du grand public, a façonné l'identité visuelle et religieuse de Biarritz au XIXe siècle.