Biarritz Élue Meilleure Ville où il Fait Bon Vivre en France

Biarritz, une station balnéaire pittoresque située dans les Pyrénées-Atlantiques, a été désignée comme la meilleure ville où il fait bon vivre en France selon le palmarès 2025 de l'association des Villes et Villages de France. Le classement, basé sur 190 critères répartis en onze catégories, récompense Biarritz pour son cadre de vie idyllique, son art de vivre raffiné et son dynamisme culturel.

Chaque année, l'association des Villes et Villages de France classe 34 795 communes de l'Hexagone en utilisant 190 critères. Ces critères sont répartis dans onze catégories, notamment la qualité de vie , la sécurité , la santé, les transports, les commerces et services, l'éducation, la protection de l'environnement, les finances et impôts locaux, la solidarité, les sports et loisirs, ainsi que l'attractivité immobilière.

\\\Ainsi, cette année, c'est Biarritz, située dans les Pyrénées-Atlantiques, qui décroche la première place du palmarès 2025 des villes et villages de France où il fait bon vivre, comme l'a rapporté le Journal du dimanche, en kiosque ce dimanche 16 février. Entre son cadre idyllique en bord de mer, son art de vivre raffiné et son dynamisme culturel, Biarritz séduit ceux qui rêvent d'une vie en vacances toute l'année. Edwige, ancien mannequin de 67 ans, a décidé de s'installer dans la station balnéaire depuis quelques années après une carrière professionnelle durant laquelle il a voyagé à travers le monde entier. Auprès du journal, il a déclaré : « Ici, je suis en vacances toute l'année ! » Le fait que Biarritz se place au sommet du classement ne l'étonne d'ailleurs pas du tout. S'il admet qu'« il y a trois fois plus de monde » l'été, il a expliqué qu'il aimait « entendre parler anglais, espagnol, portugais ». Mais surtout, dans cette ville, il se sent en sécurité, l'une des préoccupations principales des Français quel que soit leur lieu de vie. \\\Derrière Biarritz, on retrouve Angers en deuxième position. « Annecy gagne deux places et fait son retour dans le Top 5 grâce à une progression en matière de sécurité et qualité de vie », note le Journal du dimanche. Elle arrive donc en troisième position. Bayonne « perd deux places à cause de résultats en recul sur la sécurité et d'une attractivité immobilière également en recul ». Elle se retrouve donc à la quatrième place. De son côté, « Rodez gagne cinq places » et se positionne en cinquième place « grâce à une progression fulgurante de 7% en matière de sécurité, 3% en qualité de vie et presque 2% en sports et loisirs ». Derrière, on retrouve La Rochelle, Lorient, Cherbourg-en-Cotentin, Anglet, Brest, Rennes, Caen, Nice, La Roche-sur-Yvon, Lannion, Le Mans, Pau, Quimper, Le Havre, mais aussi Saint-Malo





