Bianca Balti, Radieuse sur la Scène de Sanremo, Fêtait sa Renaissance après le Cancer

La mannequin Bianca Balti a fait une entrée remarquée à Sanremo, célébrant sa guérison après un cancer de l'ovaire avec un défilé de robes magnifiques. Elle a choisi de montrer sa cicatrice, symbole de sa force et de son courage, et de partager son message d'espoir et de résilience.

Mercredi 12 février, une émotion palpable a envahi la salle du Teatro Ariston. Bianca Balti , atteinte d'un cancer de l'ovaire, a fait une entrée scintillante sur la scène du Festival de Sanremo. La co-animatrice de la deuxième soirée de cet événement consacré à la chanson italienne a offert au public un défilé de magnifiques tenues de soirée.

Si Bianca Balti s'est présentée sans perruque pour dissimuler sa tête dégarni à cause de la chimiothérapie, c'est surtout sa robe Roberto Cavalli qui a fait sensation. En choisissant cette tenue, elle a dévoilé son ventre marqué par des cicatrices postopératoires liées à son cancer de l'ovaire. Alors qu'elle vient tout juste de terminer son traitement, Bianca Balti se montre de manière authentique sans cacher sa maladie, un grand sourire illuminant son visage. «Je ne viens pas pour être une patiente atteinte du cancer. Je ne veux pas raconter la douleur. J'aurais pu rester au lit à pleurer sur moi-même, mais je veux être une célébration de la vie ce soir», a affirmé la mannequin lors d'une conférence de presse, selon Vogue Italia. Pour célébrer cette soirée, Bianca Balti a décidé d'offrir au public un défilé de cinq tenues différentes. En plus de sa robe Roberto Cavalli, la mannequin a arboré une robe bleu clair signée Valentino, une bleu foncé créée par Giorgio Armani, ainsi qu'une robe transparente de Fendi Couture. Sur Instagram, elle n'a pas hésité à partager des photos de ses tenues, ajoutant à chaque fois un message au sujet de sa bataille contre le cancer en guise de légende. «Chaque spectacle a son moment parfait, chaque renaissance a son élégance. Aujourd'hui, la beauté prend forme dans une robe qui célèbre la grâce et la force d'un nouveau chapitre. Il y a des détails et des reflets qui transforment un moment en un instant indélébile. Ce soir, chaque élément raconte quelque chose d'unique», écrit Bianca Balti. «La force et l'audace marquent un tournant. Il y a des vêtements qui enveloppent des émotions destinées à durer. Le battement d'un cœur qui n'a pas peur de battre. Le caractère qui laisse sa marque.» Un message qui fait écho à l'image renvoyée par la mannequin mercredi soir, montrant que la beauté est partout malgré les difficultés





