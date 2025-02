BforBank : Jusqu'à 230 euros de bienvenue en ouvrant un compte !

BforBank vous propose une offre de bienvenue exceptionnelle qui peut atteindre 230 euros. Découvrez comment profiter de cette opportunité et les nombreux avantages de cette banque en ligne.

Une banque qui vous offre de l'argent, ce n'est pas courant. C'est pourtant ce que vous propose BforBank pour vous souhaiter la bienvenue. En ouvrant un compte bancaire, vous pouvez gagner jusqu'à 230 euros. L'offre est valable jusqu'au 18 février 2025 et se décompose comme suit : tout d'abord, vous recevez 20 euros pour un premier versement de 300 euros. Et au bout de 6 paiements, que ce soit par carte, prélèvement ou virement, vous gagnez 60 euros.

Enfin, en souscrivant à la mobilité bancaire, BforBank vous offre 150 euros. De plus, vous avez le choix entre 2 cartes bancaires. La carte BforZen est gratuite durant 3 mois. Convaincu ? Pour ouvrir un compte, c'est simple et rapide. Il suffit de fournir les renseignements et les documents demandés. Une fois que votre compte bancaire est ouvert, vous pouvez directement l'utiliser ! BforBank vous offre de l'argent, profitez-en vite ! Avec une offre de bienvenue qui peut aller jusqu'à 230 euros, BforBank va avoir du succès. Et en plus de ce cadeau, la banque en ligne vous propose de nombreux services. Découvrez une nouvelle façon de gérer votre argent. Tout d'abord, vous avez accès à votre compte jour et nuit. Tout est à portée de main. Vous avez la possibilité de consulter votre solde, de faire opposition si besoin, d'envoyer de l'argent et bien plus encore. BforBank, c'est aussi un service client disponible 7j/7 et 24h/24. Vous pouvez demander des conseils pour gérer votre argent, poser toutes vos questions et résoudre les problèmes que vous pourriez rencontrer. En tant que filiale du Crédit Agricole, la banque vous propose également les services d'une banque physique. Ainsi, vous pouvez épargner votre argent grâce à l’un des livrets. Vous pouvez aussi demander un prêt personnel pour financer vos projets, ou faire un rachat de crédit. Cliquez ici pour retrouver l’offre de BforBank Ce contenu a été réalisé par un expert de l’équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction de BFMTV.com. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’évoluer. BFMTV est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article





BFMTV / 🏆 14. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Bforbank Banque En Ligne Offre De Bienvenue Argent Gratuit Services Bancaires Mobilité Bancaire Crédit Agricole

France Dernières Nouvelles, France Actualités

