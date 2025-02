BFMTV : Profitez des Offres Exceptionnelles de NordVPN sur ses Abonnements 2 Ans

NordVPN propose des réductions allant jusqu'à 72% sur ses abonnements de 2 ans. Découvrez les offres spéciales sur les formules Ultime, Plus et Basique, avec des prix attractifs et 6 mois offerts. Profitez d'une navigation sécurisée et d'une expérience internet optimale avec NordVPN.

Pour naviguer sur le web tout en protégeant votre vie privée, une seule solution s'impose : un VPN . Actuellement, Nord VPN propose des réduction s alléchantes sur ses abonnements de 2 ans. Par exemple, la formule Ultime bénéficie d'une réduction de 72% et s'affiche à 6,89 euros par mois, soit 165,36 euros sur 24 mois. En plus, 6 mois supplémentaires sont offerts. La formule Plus, quant à elle, est disponible à 4,39 euros par mois, avec également 6 mois gratuits.

Elle représente une réduction de 70%. Au total, les 24 premiers mois coûtent 105,36 euros. Enfin, la formule Basique profite d'une réduction de 70%. Elle est à 3,39 euros par mois, soit 81,36 euros pour les 24 premiers mois. Avec la garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, vous n'avez aucun risque à prendre. NordVPN est proposé à un prix attractif, ne manquez pas cette opportunité !Vous n'avez pas besoin de payer le prix fort pour sécuriser vos données et vos appareils. Chez NordVPN, l'abonnement est à un prix très abordable. Vous pourrez naviguer librement, même sur un réseau Wi-Fi public. En effet, NordVPN chiffre vos données et avec son logiciel anti-menace, vous êtes protégé contre les logiciels malveillants. Il est également très simple à utiliser. Il suffit de vous connecter sur le serveur de votre choix. Le VPN est compatible avec tous les systèmes d'exploitation : Windows, Mac, Android, iOS, Linux... Vous pouvez protéger jusqu'à 10 appareils sans souscrire à un nouvel abonnement. Idéal pour une famille !Grâce à sa politique stricte, NordVPN vous assure qu'aucune de vos données ne sera conservée. De plus, en cas de fuite de données, vous serez immédiatement alerté. Enfin, vous profiterez d'une connexion stable et rapide. Vous pourrez donc regarder des vidéos, jouer ou diffuser du contenu sans problème. Cliquez ici pour profiter de l'offre NordVPN. Ce contenu a été créé par un expert de l'équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction de BFMTV.com. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer. BFMTV peut percevoir une rémunération lorsqu'un de nos lecteurs effectue un achat via les liens intégrés dans cet article





