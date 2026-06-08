BFMTV Forum: Ministers and Citizens Speak Out on Lyhanna Affair

A heated exchange of views on the Lyhanna affair, with ministers and citizens expressing their opinions on the death penalty, tax evasion, the lack of action in the case, and the role of politicians in the justice system.

FORUM BFMTV - Lyhanna: 'Je suis contre la peine de mort mais je suis pour la perpétuité réelle', déclare Gérald Darmanin, ministre de la Justice FORUM BFMTV - Lyhanna: 'Je vous écoute, c'est lamentable.

Je paie des impôts, vous faites quoi avec ?

', lance Maximilien au ministre de la Justice FORUM BFMTV - Lyhanna: 'Stop les mots, ça suffit, ça fait 40 ans qu'on les entend', lance Clément au ministre de la Justice FORUM BFMTV - Affaire Lyhanna: 'Neuf mois sans que la personne (le suspect) ne soit mise en garde à vue ou entendue, c'est un dysfonctionnement total', affirme Gérald Darmanin, ministre de la Justice FORUM BFMTV - Lyhanna: 'Qu'est-ce qu'on fait pour l'amour du ciel ? Jusqu'où ça va aller ?

', lance Linda au ministre de la Justice FORUM BFMTV - Rassemblements pour Lyhanna: 'Si j'étais un citoyen et pas ministre, je serais certainement en train de manifester aussi', avoue Gérald Darmanin, ministre de la Justice Rassemblements pour Lyhanna: 'On veut que la justice prenne en considération la parole et les plaintes de nos enfants', demande Rebecca Royer, avocate au barreau de Paris Marine Tondelier, secrétaire nationale des Écologistes, qualifie de 'lâcheté absolue et d'une très forte indécence', le fait que les responsables politiques de la justice de la police 'se défaussent sur les magistrats' Lyhanna: 'Les commissariats savaient, les parquets savaient et rien n'a été fait', dénonce Caroline Darian, fondatrice de l'association 'M'endors pas : Stop à la soumission chimique





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Lyhanna Affair Death Penalty Tax Evasion Lack Of Action Politicians And Justice System

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