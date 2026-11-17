Le Colbac dénonce le versement de 12 000 € par la Ville de Béziers à Betarra pour une publicité sur les arènes. Cette dépense publique suscite une vive contestation au sein de l'association anti-corrida qui estime ces fonds mal utilisés.

La Ville de Béziers a suscité une nouvelle vague de critiques après le versement d'une somme de 12 000 € à la société Betarra pour l'installation d'une affiche promotionnelle sur la façade des arènes. Cette dépense, réalisée à l'automne dernier, est vivement contestée par le Comité de liaison biterrois pour l'abolition de la corrida, connu sous le nom de Colbac. L'association anti-taurine accuse l'administration municipale de soutenir indirectement la corrida en finançant une entité commerciale privée dont le statut juridique est fragile.

Un contrat de promotion controversé avec Betarra

Le conflit trouve son origine dans un accord financier stipulant que la municipalité paie 12 000 € à Betarra, la société gestionnaire des arènes, pour l'affichage d'un visuel spécifique. Cette installation, autorisée pour une durée d'un an, vise à promouvoir les événements organisés par la mairie. Un code QR, apposé sur cette façade historique, dirige les usagers vers des annonces municipales, créant un lien direct entre la communication officielle et l'infrastructure des arènes. Le Colbac considère cette transaction comme une subvention déguisée à une entreprise en difficulté.

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L'état de redressement judiciaire de Betarra

Le contexte économique de Betarra accentue la polémique, car l'entreprise gestionnaire des arènes est actuellement en redressement judiciaire. Cette situation précaire soulève la question de la légitimité des fonds publics alloués à une structure commerciale privée. Le Colbac rappelle que la société Betarra a déjà bénéficié d'aides financières exceptionnelles de la part de la Ville de Béziers après la période de pandémie de Covid-19. L'association a d'ailleurs intenté des recours juridiques contre ces aides précédentes, dénonçant un usage inapproprié de l'argent des contribuables.

Une animation festive pour la course de Noël

L'affiche contestée met en avant une animation courte annonçant la course de Noël, programmée le 12 décembre prochain. Le visuel représente une scène festive mêlant traditions et figures religieuses, avec la présence de Marie, Joseph, leur âne, ainsi que les Rois Mages qui courent parmi des Pères Noël. Cette campagne publicitaire sert de support concret au débat sur l'affectation des deniers municipaux, puisque le coût de cette opération est facturé intégralement à la collectivité. Les représentants du Colbac interrogent directement la municipalité sur les raisons de ce choix financier.

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Les arguments du Colbac contre la subvention

Le Comité de liaison biterrois pour l'abolition de la corrida maintient sa surveillance stricte sur tout usage potentiel de l'argent public en faveur de la tauromachie. Ses représentants soulignent que la ville dispose de nombreux bâtiments et espaces municipaux où un tel dispositif de communication aurait pu être installé à un coût nettement inférieur. Ils estiment illogique de rémunérer Betarra pour diffuser la propre communication de la mairie alors que des ressources alternatives existent. Cette position s'inscrit dans une lutte continue visant à abolir la corrida et à empêcher tout soutien financier municipal à cette pratique.

Les perspectives et réactions locales

La polémique met en lumière les tensions récurrentes entre l'administration locale et les associations engagées dans la défense des animaux. Le Colbac continue de traquer le moindre denier susceptible de profiter aux organisateurs de corridas, comme il l'a promis dans ses précédents communiqués. L'avenir de cette affaire dépendra probablement des réponses apportées par la Ville de Béziers concernant l'allocation de ce budget. En attendant, le débat sur l'éthique des dépenses publiques et le statut de Betarra reste au cœur des préoccupations locales, alors que la course de Noël approche rapidement.