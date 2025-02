Béziers : La Ville dépense 2,23 millions d'euros en prestations intellectuelles auprès de cabinets extérieurs

Un rapport de la Chambre régionale des comptes révèle que la Ville de Béziers a dépensé 2,23 millions d'euros en prestations intellectuelles auprès de cabinets extérieurs entre 2019 et 2023. Le rapport souligne l'absence de mise en concurrence dans de nombreux marchés et la reconduction de certains contrats avec des cabinets privés depuis de nombreuses années.

Le conseil municipal de Béziers s'est penché ce lundi 10 février sur un rapport de la Chambre régionale des comptes portant sur l'utilisation de prestations intellectuelles auprès de cabinets extérieurs par la ville entre 2019 et 2023. L'analyse révèle 157 prestations commandées pour un montant total de 2,23 millions d'euros, une somme qualifiée de « faible » par la Ville, qui souligne ne pas se trouver dans une situation comparable à celle de l'État.

Le montant moyen par prestation s'élève à 14 616 euros, et la Chambre régionale des comptes estime que le recours à ces cabinets de conseil est « modéré ». Le rapport met en lumière plusieurs exemples de prestations, notamment l'accompagnement à la mise en œuvre du schéma directeur informatique, l'intégration opérationnelle du club de rugby et des ravalements de façades. La Chambre régionale des comptes recommande d'encadrer et d'organiser davantage la politique d'achat de prestations afin de garantir une concurrence régulière entre les cabinets de conseil. Sur les 46 marchés analysés, 31 n'ont pas fait l'objet de mise en concurrence, un point que la Ville de Béziers justifie par le respect des règles de la commande publique. La Chambre souligne également la reconduction de certains marchés auprès de cabinets privés, parfois depuis de nombreuses années, ce qui peut créer une dépendance vis-à-vis de ces partenaires. La Ville affirme qu'elle n'a aucun lien de dépendance et qu'elle reste maîtresse de ses choix et décisions. L'élu EELV d'opposition, Thierry Antoine, a attiré l'attention sur les 43 000 euros dépensés pour des études de faisabilité d'un colosse de Rhodes sur le site de Bayssan. Ce projet ambitieux, qui devait ressembler à la statue de la Liberté, n'a jamais abouti faute d'accord avec le Conseil départemental, propriétaire du site. La Chambre régionale des comptes relève que trois marchés d'études ont été passés séparément, sans publicité ni mise en concurrence en 2021, alors qu'un tel processus aurait été nécessaire compte tenu de leur montant global. Thierry Antoine a appelé à l'évaluation des prestations de conseil et à la mise en place d'un système d'évaluation pour une meilleure gestion des deniers publics. L'élu communiste Nicolas Cossange a exprimé son regret de ne pas pouvoir accéder à ces études, tandis que le maire Robert Ménard a vanté la qualité du personnel de la Ville et a soutenu que les prestations de conseil n'étaient demandées que lorsque les compétences internes étaient insuffisantes. Quant au colosse de Rhodes, Ménard a déclaré : « Je ne désespère pas de le faire.





Midilibre

Béziers Ville De Béziers Conseil Municipal Prestations Intellectuelles Cabinets De Conseil Chambre Régionale Des Comptes Robert Ménard EELV Communistes Colosse De Rhodes

France Dernières Nouvelles, France Actualités

