Béziers honore Victor Jara, un chanteur chilien exécuté par la dictature de Pinochet

Robert Ménard, le maire de Béziers, a choisi Victor Jara, un chanteur chilien exécuté par la dictature de Pinochet en 1973, pour inaugurer un buste sur l'allée de l'Ukraine libre, place du 14-Juillet à Béziers. Le choix a été critiqué par une militante communiste chilienne installée à Béziers, qui a qualifié le choix de récupération de la mémoire de la résistance.

C'est désormais un cérémonial inscrit dans le calendrier biterrois. Le 27 mai, à l'occasion de la Journée nationale de la Résistance , Robert Ménard dévoile et inaugure le buste d'une figure de la résistance , sur l'allée de l'Ukraine libre, place du 14-Juillet à Béziers .

Cette année, le maire de Béziers a choisi le chanteur chilien Victor Jara, exécuté par la dictature de Pinochet en 1973.

'Béziers, ville de résistance depuis l'origine, continue d'honorer ceux qui refusent de se soumettre', est-il écrit dans le Journal du Biterrois, le journal official de la Ville et de l'Agglomération de Béziers. Robert Ménard précise ce choix : 'Lors du coup d'État, en 1973, il a été torturé, ils lui ont écrasé les mains... C'était un résistant. Et il n'y a pas que des résistants de droite...

C'était un artiste qui s'est battu pour un idéal et qui a été tué pour ses idées. Très connu pour ma génération'. Et le maire de Béziers tient à dépasser les clivages : 'Il n'y a pas de haut-le-cœur à géométrie variable'.

'J'ai été emprisonnée, frappée, torturée... ' Pourtant, pour Clara Malhue, chilienne installée à Béziers depuis des années, militante du Parti communiste, elle-même victime du régime de Pinochet, le choix de Robert Ménard d'honorer Victor Jara ne passe pas. La Chilienne, arrivée il y a une trentaine d'années ici, témoigne d'abord de son vécu : 'J'ai été emprisonnée, frappée, torturée par le régime de Pinochet et expulsée du Chili à l'âge de 19 ans...

J'ai connu Victor Jara, il était membre du Conseil national du Parti communiste au Chili, il était très engagé, il avait fait des chansons pour Cuba, incarnait les révolutions d'Amérique Latine.

' 'Il a occupé l'université, l'armée a fait irruption, il a été reconnu et son calvaire a commencé, ils l'ont frappé, il a été emmené au Estadio Chile, un stade couvert, ils se sont acharnés sur lui, il a été torturé devant tout le monde, ils l'ont criblé de balles... ', poursuit-elle. Aujourd'hui, la militante communiste ne supporte pas ce qu'elle estime être une forme de récupération de cette mémoire : 'Quand j'ai découvert ça, j'ai été révoltée.

' Pour elle, le maire de Béziers ne peut revendiquer 'soutenir la résistance du peuple'. 'Ça m'attriste' 'Ça m'attriste, c'est la classe politique qui est comme ça. ' En substance, ce qui compte, c'est de saluer ceux qui se dressent contre les dictatures, dit-il. Une série de bustes d'illustres résistants Pour mémoire en 2025, ce sont deux bustes qui ont été présentés, celui de Laure Moulin, la sœur de Jean Moulin, et celui de la journaliste russe assassinée Anna Politkovskaïa.

L'année précédente, c'est Aner Shapiro, jeune héros israélien ayant sacrifié sa vie le 7 octobre 2023 pour en sauver d'autres, qui a été mis à l'honneur. Et en 2023, c'était l'Iranienne Mahsa Amini, décédée à Téhéran trois jours après son arrestation par la police des mœurs... Voilà pour les plus récents, mais bien d'autres bustes trônent sur l'allée de l'Ukraine libre





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