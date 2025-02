Béziers Gare : Le désordre règne après la fermeture des guichets

La fermeture des guichets à la gare de Béziers depuis le 21 janvier a provoqué un chaos important. Les voyageurs sont confrontés à des bornes libre-service peu intuitives et à l'absence de personnel dédié à la vente. Cette situation crée de l'agacement et de l'inquiétude chez les voyageurs et le personnel de la SNCF. La SNCF promet l'ouverture des bungalows de service dans les prochains jours pour résoudre ce problème.

Il suffit de mettre un pied dans le hall de la gare de Béziers pour constater le désordre ambiant. Au milieu des bruits de marteau-piqueur, les agents SNCF ne peuvent faire un pas sans qu'un voyageur ne vienne leur demander des renseignements. À l'origine de ce chamboulement, une raison bien précise : la fermeture des guichets depuis le 21 janvier. Pour pallier cela, des bungalows devaient être mis en place à l'extérieur du bâtiment. Or, ces derniers n'ont, pour l'heure, jamais été ouverts.

« Les guichets ont fermé le 21 janvier, mais la transition n'a jamais eu lieu. Cela fait donc 20 jours qu'il n'y a pas de personnel dédié à la vente à Béziers parce que les bungalows ne sont pas en service. C'est tout simplement inadmissible », fustige Olivier Falzon, porte-parole du syndicat CGT des cheminots, à Béziers. Une situation difficile que ne parviennent pas à résoudre les bornes libre-service, peu intuitives pour beaucoup de monde. C'est notamment le cas de Christophe, habitué à prendre le train sur Béziers depuis de nombreuses années : « C'est embêtant. On a parfois besoin de se rendre au guichet pour obtenir des renseignements », regrette-t-il. En conséquence, les usagers se tournent vers les rares membres du personnel, sans cacher leur agacement. « Les voyageurs en subissent les conséquences, mais le personnel de la SNCF aussi. Les contrôleurs font face à des voyageurs qui sont excédés parce que ces derniers arrivent en gare et qu'il n'y a pas de renseignement. C'est inquiétant et c'est énervant », se plaint le porte-parole du syndicat CGT des cheminots. Cette colère devrait toutefois s'amenuiser dans les prochains jours puisque les préfabriqués « devraient ouvrir au plus tard d'ici la fin de la semaine », assure Mickaël Ollier, responsable communication et relations institutionnelles de la SNCF. Une gare qui se modernise, des travaux qui s'éternisent Cette rénovation des guichets s'inscrit dans un contexte de modernisation de la gare. En pleine transformation, celle-ci connaît une série de chantiers depuis septembre 2023, financés par un investissement s'élevant à 44,8 millions d'euros. La construction d'une gare routière à proximité, de nouveaux parvis et un autre parking transformeront la gare en pôle d'échange multimodal. En parallèle, d'autres travaux sont en cours pour faire en sorte que le bâtiment soit conforme aux normes d'accessibilité, notamment concernant les personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap. Enfin, le hall fait lui aussi peau neuve en accueillant 'des espaces d'attente supplémentaires et des guichets plus nombreux', selon Mickaël Ollier. Ce projet ambitieux promet donc un bel avenir à la gare biterroise. Mais en attendant, des solutions doivent être trouvées afin de ne pas exacerber la colère actuelle des voyageurs





