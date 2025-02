Beyoncé Ajoute une Nouvelle Date de Concert à Paris

La superstar Beyoncé ajoute une troisième date de concert à Paris en juin 2025, lors de sa tournée pour son album country Cowboy Carter.

Beyoncé , après avoir annoncé deux dates de concert au Stade de France les 19 et 21 juin 2025, vient d'ajouter un troisième show parisien à sa tournée pour son album country Cowboy Carter. L'artiste, récompensée pour la première fois de sa carrière par le Grammy Award de l'album de l'année début février, se produira également au Stade de France le 22 juin 2025. La mise en vente des billets se fera le 14 février à 12h.

Beyoncé s'est déjà produite à Paris en mai 2023, pour une date unique à guichets fermés au Stade de France à l'occasion de son Renaissance World Tour. Outre la France, la chanteuse a aussi annoncé six dates à Londres, les 5, 7, 10, 12, 14 et 16 juin 2025, qui seront les seuls concerts européens de l'artiste avec ceux de Paris. Ces concerts devraient ainsi attirer des fans de toute l'Europe, mais aussi des Américains échaudés par les prix des places, en raison du système de tarification dynamique. Beyoncé se produira également aux États-Unis avec des shows prévus à Los Angeles, à Chicago, dans le New Jersey, dans sa ville natale à Houston, à Washington ainsi à Atlanta, le 10 septembre 2025, dernière étape de sa tournée Cowboy Carter. Sorti en mars 2024, Cowboy Carter est un hommage aux racines afro-américaines de la country. Véritable succès, ce disque est porté par le single Texas Hold 'Em, rythmé au son du banjo, et une reprise du classique Jolene de Dolly Parton.





