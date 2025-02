Beyoncé à Paris : les préventes lancées, ne ratez pas la dernière chance !

Les fans français de Beyoncé ont eu une chance unique de se procurer des billets pour son concert à Paris, mais il ne faut pas paniquer si vous avez manqué les premières préventes. Une dernière chance vous attend !

Les fans français de Beyoncé ont eu peu de temps pour se préparer à un investissement conséquent, car une semaine après l'annonce de la star de son passage à Paris les 19, 21 et 22 juin 2025 dans le cadre de son « Cowboy Carter Tour », les prévente s ont démarré. La première prévente , baptisée « Beyhive », a eu lieu mardi 11 février 2025 à midi. Seuls les fans qui s'étaient préinscrits avant le 6 février 2025 sur le site officiel de Beyoncé pouvaient espérer décrocher un sésame.

Antoine, un fan prévoyant qui attend ce moment depuis dix ans, a eu la chance de se joindre aux heureux élus. Parlant avec France Inter le mardi 11 février 2025, Antoine témoigne : « quand j’ai rejoint la file d’attente, on était 60.000 donc j’ai attendu une bonne demi-heure avant de pouvoir accéder au site », mais reconnait « j’ai eu beaucoup de chance, tout s’est bien déroulé ». Il se réjouit de bientôt « voir une des plus grandes artistes de notre époque » et est reconnaissant d’avoir « obtenu des places alors que tout le monde est en train de se battre ». Il n'est toutefois pas trop tard pour ceux qui auraient raté la première prévente. Même si la deuxième prévente, dite « MasterCard », a également pris fin mercredi 12 février à 13 heures, une dernière prévente, dite « Artiste », aura lieu jeudi 13 février à midi, mais elle nécessitait une préinscription, comme « Beyhive ». Il reste une ultime chance avec la mise en vente générale, massive, qui se tiendra vendredi 14 février 2025 à midi pile ! Cette fois, pas besoin de préinscription, il suffira de se connecter au site de Ticketmaster sur la page « Beyoncé » ou d’acheter des billets à la même heure sur le site du Stade de France, où auront lieu les concerts.





20minutesparis / 🏆 72. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Beyoncé Concert Paris Prévente Ticketmaster

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Paris : les deux employés dévalisaient les caisses automatiques d'une supérette avec une technique imparableCe jeudi 30 janvier 2025, deux anciens employés d'un magasin Auchan ont été condamnés à Paris pour avoir volé dans les caisses automatiques grâce à une technique bien rôdée.

Lire la suite »

À Paris, les plaintes se multiplient contre les terrasses : voici les arrondissements les plus touchésDans un rapport publié le 28 janvier 2025, la Chambre régionale des comptes pointe les effets néfastes engendrés par l'inflation de terrasses à Paris après la crise sanitaire.

Lire la suite »

PRONOS PARIS RMC Les paris sur Paris-SG - Reims du 25 janvierNotre pronostic : le Paris-SG bat Reims et plus de 1,5 but dans le match (1.31)

Lire la suite »

NBA Paris Games : Wembanyama et les Spurs affronteront les Pacers à ParisDeux matchs de saison régulière NBA opposant les San Antonio Spurs de Victor Wembanyama aux Indiana Pacers de Tyrese Haliburton se dérouleront à Paris les 23 et 25 janvier.

Lire la suite »

Mortalité routière en France: Baisse des blessés, hausse des décès en outre-merL'Observatoire national interministériel de sécurité routière (ONISR) a publié les chiffres annuels provisoires de la mortalité routière en France pour 2024. Avec une légère baisse des blessés et une mortalité quasi stable en métropole, l'année s'est terminée sur une note relativement positive. Cependant, les territoires ultramarins enregistrent une augmentation significative des décès. Les deux-roues motorisés, les voitures et les piétons sont les modes de transport les plus touchés. Les jeunes adultes (18-34 ans) et les hommes sont les profils les plus à risque.

Lire la suite »

Une exposition à la Philharmonie de Paris plonge les visiteurs dans les premiers jours du discoDisco, I’m Coming Out met en lumière les symboles de la libération sexuelle et de l’émancipation gay dans la société américaine des années 1970 à travers la pénombre d’une discothèque où résonnent les bandes-son cultes de Gloria Gaynor ou encore Donna Summer.

Lire la suite »