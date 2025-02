Beyoncé à Paris : 3 astuces pour décrocher un billet

Beyoncé s'arrêtera à Paris cet été pour son tournée mondiale. Pour tenter de décrocher un billet pour ses concerts, voici 3 astuces.

Beyoncé , la reine de la pop, fera escale à Paris cet été dans le cadre de sa tournée mondiale Cowboy Carter Tour, du nom de son album récompensé aux derniers Grammy Awards. Initialement prévue les 19 et 21 juin au Stade de France, la tournée a été étendue en raison de l'enthousiasme suscité par son annonce. Une troisième date a été ajoutée le lundi 12 février : le 22 juin. Les préventes et ventes pour ces trois concerts ont commencé mardi 11 février.

Pour espérer décrocher des billets, la patience et la chance seront vos meilleurs alliés, car les places risquent de disparaître en quelques minutes. BFMTV partage trois astuces pour tenter de réussir. Premièrement, multiplier les connexions sur la billetterie en ligne peut augmenter vos chances. Cependant, la plupart des plateformes de billetterie filtrent les visiteurs par adresse IP. Si vos appareils utilisent le même réseau wifi, le site identifiera une seule personne. Pour contourner cela, utilisez votre ordinateur sur le wifi et votre smartphone en 4G ou 5G afin que le site enregistre deux connexions distinctes. Deuxièmement, ne vous connectez pas trop tôt. Se connecter une heure avant le début de la vente n'est pas nécessaire car la file d'attente virtuelle vous attribuera une place à l'heure exacte du lancement. Il est préférable de se connecter 10 à 15 minutes avant le début de la vente. Arrivée après l'heure exacte vous positionnera à la fin de la file d'attente. Enfin, soyez prévoyant et créez un compte en amont. Même si vous avez réussi à ajouter votre billet au panier virtuel, l'achat n'est pas finalisé. En raison de l'affluence, un bug informatique peut survenir lors du paiement. Un compte créé en amont vous permettra de gagner du temps et d'avoir un plan B en cas de problème technique. N'oubliez pas que vous avez seulement 15 minutes pour finaliser votre achat après avoir ajouté le billet à votre panier





