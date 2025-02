Bétharram : Un rapport des années 90 contredit les accusations de violence sexuelle

Alors que le Premier ministre François Bayrou rencontre les victimes d'abus sexuels au collège-lycée de Bétharram, un rapport des années 90 met en lumière des contradictions.

Alors que le Premier ministre François Bayrou se rendra à Pau ce samedi 15 février pour rencontrer le collectif des victimes des violences et agressions sexuelles au collège-lycée de Bétharram , établissement pour lequel le ministre de l'Éducation a demandé un nouveau contrôle, plusieurs médias, dont Le Figaro, affirment qu'une inspection pédagogique a déjà eu lieu dans les années 1990.

\Selon un rapport académique daté du 12 avril 1996, auquel BFMTV a eu accès, l'inspection a été initiée le 31 janvier 1995, suite à un incident où un CPE a donné une gifle à un élève de 5e après une réflexion sur un verre cassé par un autre élève. Le rapport mentionne également un deuxième événement concernant le même élève, datant du 5 décembre 1995, où un surveillant-élève a ordonné à l'élève de quitter le dortoir et de rester, en petite tenue, hors du bâtiment après un chambardement. \'Le Directeur de Notre-Dame reconnaît les faits et les regrette. Le père de l'enfant a porté plainte', indique le document de trois pages. Toutefois, malgré ces violences physiques et psychologiques, l'inspecteur académique souligne que 'les récents événements qui concernent un enfant, d’ailleurs toujours élève du collège, ne doivent pas masquer la vérité: Notre-Dame de Bétharram n’est pas un établissement où les élèves sont brutalisés.' L'inspecteur pointe cependant plusieurs dysfonctionnements. Le nombre d'élèves à surveiller était trop élevé pour le nombre de surveillants disponibles, l'établissement ayant l'habitude de demander à des élèves de seconde ou de première de surveiller les plus jeunes, une pratique qu'il recommande d'arrêter en raison du manque de formation et de statut. Durant cette visite, l'inspecteur a entendu plusieurs élèves qui, à l'exception d'un plus 'nuancé', affirment vivre leur scolarité 'très normalement', 'sans subir de châtiment corporel et dans un climat de confiance.' Ces conclusions semblent toutefois en totale contradiction avec la réalité des faits. Le parquet de Pau mène une enquête depuis un an sur plus d'une centaine de plaintes visant des violences physiques, agressions sexuelles et viols qui auraient été commis au collège-lycée Notre-Dame-de-Bétharram entre les années 1970 et 1990. François Bayrou était ministre de l'Éducation entre 1993 et 1997, puis député des Pyrénées-Atlantiques et président du Conseil général les années suivantes. Certains de ses enfants ont été scolarisés dans cet établissement où sa femme a enseigné le catéchisme. En mai 1998, un prêtre, ancien directeur de l'institution, avait été mis en examen et écroué pour viol, avant d'être retrouvé mort en février 2000. Le juge chargé de ce dossier a indiqué dans plusieurs médias que François Bayrou avait 'fait la démarche de venir (le) voir lorsque le prêtre était en détention.





