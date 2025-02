Besiktas Istanbul en finale de la Coupe de Turquie face au Fenerbahçe

Le Besiktas Istanbul a remporté ses deux matchs précédents, face à l'Anadolu Efes et Mersin, pour se qualifier pour la finale de la Coupe de Turquie. Le club stambouliote affrontera le Fenerbahçe, qui a remporté le derby contre le Galatasaray.

Le Besiktas Istanbul , mené par Jonah Mathews et Dustin Sleva, s'est qualifié pour la finale de la Coupe de Turquie après avoir remporté ses deux matchs précédents, face à l'Anadolu Efes et Mersin. En finale, le club stambouliote affrontera le Fenerbahçe . Le Besiktas a dominé Mersin (83-63) ce vendredi 14 février, après une première victoire de prestige en quart de finale contre l'Anadolu Efes de Vincent Poirier et Rodrigue Beaubois, mercredi dernier.

Le Fenerbahçe a de son côté remporté le derby contre le Galatasaray (89-74), grâce à une troisième période décisive (22-11). Nigel Hayes-Davis a terminé meilleur scoreur avec 18 points, suivi par Errick McCollum et Tarik Biberovic (14 points chacun). Pour Galatasaray, l'ancien MVP de Pro A, Nando de Colo, a marqué 13 points. Le choc entre Besiktas et Fenerbahçe, ce samedi soir, promet d'être explosif, avec un titre national en jeu





Coupe De Turquie Besiktas Istanbul Fenerbahçe Basketball Finales

